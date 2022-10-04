УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Слишком много боли": Анна Тринчер рассказала об отце, которого вычеркнула из своей жизни

4 октября 2022, 21:41

Молодая артистка рассказала поклонникам о личной трагедии, на переживание которой она потратила много сил и энергии.

Анна Тринчер
Анна Тринчер рассказала об отце, который ушел из семьи, когда она была маленькой / instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица, блогерка и актриса Анна Тринчер недавно сыграла свадьбу со своим возлюбленным, блогером Александром Волошиным. После скромной росписи молодоженов ожидал праздничный ужин в ресторане в кругу близких друзей и родственников.

Поклонники не могли не заметить, что на свадебных фотографиях не было второго самого важного мужчины в жизни Тринчер - ее отца. Певица ранее рассказывала о том, что с ним у нее сложные отношения, и они не общаются много лет.

К примирению отец и дочь не смогли прийти даже на свадьбе. На своей странице в Instagram Тринчер заявила, что папы в ее жизни не существует.

"Он причинил слишком много боли мне и моей семье. Но я его простила. Конечно, для этого потребовалось много работы и слез", - поделилась певица.

В то же время Тринчер, осознавая свое влияние на аудиторию поклонников, подбодрила тех из них, кто, как и она, росли без отцов. Стараясь сохранять оптимизм она напомнила, что папе нужно быть благодарными за жизнь, которую он подарил однажды.

Ранее украинская певица Настя Каменских показала фото, на котором видно, что она сняла с безымянного пальца обручальное кольцо. Артистку заподозрили в расставании с Потапом.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

Другие новости:

шоу-бизнес Тринчер Анна Тринчер новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:41

"Слишком много боли": Анна Тринчер рассказала об отце, которого вычеркнула из своей жизни

21:17

На Запорожье оккупанты строят "госграницу": выезд на свободную территорию заблокированВидео

21:10

Возле границ Сумщины заметили мобилизованных россиян: есть ли угроза наступленияВидео

20:56

Комик Слепаков в песне жестко высмеял Россию и ядерные угрозы Путина

20:51

Бориса Моисеева могли убить: росСМИ ошарашили подробностями смерти певцаВидео

Реклама
20:31

Умерла легендарная американская исполнительница кантриВидео

20:24

Потап ответил хейтерам и показал фото своего контракта в тероборонуВидео

20:20

Публично насилуют: кадыровцы придумали новое наказание для россиян-"отказников"

20:10

Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь годВидео

19:46

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко подал в отставку: кто может занять его кресло

19:32

США выделяют Украине мощную военную поддержку и HIMARS: Байден срочно позвонил ЗеленскомуВидео

19:20

Морские пехотинцы уверенно продвигаются к Черному морю - МинобороныВидео

19:20

К чему приведет ядерная авантюра Путинамнение

19:19

Смотрите в оба: 2 знака зодиака должны быть особо острожными в полнолуние 9 октябряВидео

19:04

Кому нельзя кушать красное мясо: врач рассказал, что будет с организмом

19:03

Гороскоп на завтра 5 октября 2022: Близнецам – деньги, Ракам – вещие сны, Козерогам - встреча

18:55

ВСУ ликвидировали российского майора-агронома на ХерсонщинеВидео

18:44

Размахивал руками в боевой стойке: в центре Киева набросились на Дмитрия ГордонаВидео

18:44

Анджелина Джоли отреагировала на слухи о романе Брэда Питта с известной красоткойВидео

18:37

У Зеленского поведали, сколько населенных пунктов уже деоккупировали ВСУВидео

Реклама
18:34

"Грязные люди, проститутки": российский актер оскорбил Пугачеву и Галкина после заявления о рабахВидео

18:23

Вицепрезидент IBA Продивус призвал бойкотировать попытки смягчить санкции против россиян и белорусов в боксе

18:19

НАТО может открыто вступить в войну на стороне Украины: Загородний назвал два условия

18:09

5 женских имен, владелицы которых обожают закатывать истерикиВидео

18:01

Иран резко "переобулся" и не признал результаты "референдумов" в УкраинеВидео

17:55

Юрий Романенко. Илон Маск предлагает Украине сдаться: зондаж, план или идиотизм?Видеоблоги

17:46

Украину ждет пекло: синоптики обновили прогноз и назвали самые жаркие регионыВидео

17:21

Украина объявила бумажки Путина об аннексии ничтожными: Зеленский подписал указВидео

17:13

Денежная удача их не  покинет: 4 знака смогут разбогатеть в октябреВидео

17:12

Россия заходит в зону дичайшей турбулентности, может начаться гражданская война - ЗагороднийВидео

17:06

Ракетная угроза возросла: сколько ракет Россия держит наготове в Черном мореВидео

16:45

Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду после "шумного застолья"

16:44

"Глупа и необразованна": Пугачевой угрожают после ее плевка в "холопов-россиян"

16:36

ВСУ будут выбивать войска РФ с Луганщины, жителей трех городов просят выехатьВидео

16:26

Зачем опытные хозяйки смазывают обувь маслом: спасет от надоедливой проблемы

16:25

"Отход продолжается": Гиркин в панике рассказал об отступлении российских войск на фронтеВидео

16:20

"Я в украинском списке на убийство": основатель Pink Floyd отличился новым бредом

16:19

Катя Осадчая рассказала о тяжелом разговоре с известной одесситкой, проживающей в МосквеВидео

16:01

ВСУ ликвидировали потомственного оккупанта-штурмана вертолета "Аллигатор"

15:43

Может добавить проблем и лишить удачи: как фамилия мужа влияет на судьбу женщины

Реклама
15:19

Как спрятать седину: три безотказных способа выглядеть моложе

15:19

Крах экономики и обнищание русских: астролог дал прогноз на страну-агрессораВидео

15:18

Рыба в обмен на "чмобика": на Сахалине "поддержали" семьи мобилизованныхВидео

15:16

Эстония отдала ВСУ дроны, которые купил для российских оккупантов дальнобойщик из Пскова

15:13

Доллар и евро рухнули: почем сейчас покупают и продают валюту в обменниках и банках

15:12

Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

14:59

Обрывают "горячую линию": российские оккупанты массово сдаются в плен - разведкаВидео

14:50

Эйнат Кляйн показала возмущенного сына-кроху в объятиях Андрея Макаревича

14:44

Не сдержался и "заминировал" стол: собака из Ирпеня сорвала прямой эфире телемарафонаВидео

14:38

ВСУ освободили Давыдов Брод на ХерсонщинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять