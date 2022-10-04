"Слишком много боли": Анна Тринчер рассказала об отце, которого вычеркнула из своей жизни

Анна Тринчер рассказала об отце, который ушел из семьи, когда она была маленькой / instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица, блогерка и актриса Анна Тринчер недавно сыграла свадьбу со своим возлюбленным, блогером Александром Волошиным. После скромной росписи молодоженов ожидал праздничный ужин в ресторане в кругу близких друзей и родственников.

Поклонники не могли не заметить, что на свадебных фотографиях не было второго самого важного мужчины в жизни Тринчер - ее отца. Певица ранее рассказывала о том, что с ним у нее сложные отношения, и они не общаются много лет.

К примирению отец и дочь не смогли прийти даже на свадьбе. На своей странице в Instagram Тринчер заявила, что папы в ее жизни не существует.

"Он причинил слишком много боли мне и моей семье. Но я его простила. Конечно, для этого потребовалось много работы и слез", - поделилась певица.

В то же время Тринчер, осознавая свое влияние на аудиторию поклонников, подбодрила тех из них, кто, как и она, росли без отцов. Стараясь сохранять оптимизм она напомнила, что папе нужно быть благодарными за жизнь, которую он подарил однажды.

Ранее украинская певица Настя Каменских показала фото, на котором видно, что она сняла с безымянного пальца обручальное кольцо. Артистку заподозрили в расставании с Потапом.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

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