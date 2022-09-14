Две операции вместо медового месяца: Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анна Тринчер после свадьбы ляжет под нож хирурга / instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица, блогерка и актриса Анна Тринчер сейчас занята приятными хлопотами - 24 сентября она выходит замуж за своего бойфренда, блогера Александра Волошина.

Однако ожидание одного из самых счастливых дней в ее жизни омрачаются мыслями о том, что свадебное путешествие артистке придется отложить - вместо медового месяца ее ждет больница.

Тринчер на своей странице в Instagram рассказала, что после розписи в ЗАГС-е ей сделают целых две операции. Подробности о скором хирургическом вмешательстве певицы пока туманны.

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Какого рода операции ее ждут блогерка не рассказывала. Но отметила, что на восстановление у нее уйдет около двух месяцев, которые придется просто вычеркнуть из ее крайне насыщенного рабочего графика.

"Я понимаю, что два месяца будет очень сложно. И, честно, не знаю, как настроиться на это. Вся моя жизнь – это очень безумный темп. Я не представляю себя без работы, не помню себя без работы. Но когда есть операции, у тебя физически не получается так работать, как ты это делаешь каждый день", - рассказала Тринчер.

Анна Тринчер после свадьбы ляжет под нож хирурга / instagram.com/annatrincher_official

Ранее украинский актер и ведущий, а нынче - защитник Украины в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем сообщил трагическую новость о смерти побратима на фронте.

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