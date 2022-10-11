Слепая российская певица-путинистка Гурцкая снялась без очков

Диана Гурцкая / скриншот

Певица Диана Гурцкая, которая регулярно выступает в Кремле, впервые снялась в фотосессии без своих черных очков.

44-летняя певица, которая никогда не показывалась в образе без очков, впервые полностью показала свое лицо. Она примерила несколько образов.

"Все знают Диану как нежную, искреннюю, полной любви ко всему миру. Мне хотелось показать ее иной, раскрыть совершенно другие грани, которые никто не видел. Нужна огромная смелость выйти из зоны комфорта и пойти на такой сумасшедший эксперимент", — прокомментировал фотограф Хвича Кварацхелия.

Фото Стархит

Фото Стархит

Фото Стархит

Напомним, ранее во время выступления, посвященному Деню учителя, артистка появилась в откровенном виде, что определенно не соответствовало моменту.

Белое платье с прозрачными вставками и грудь, едва прикрытая тоненькой полоской ткани – именно в таком виде стилисты знаменитости решили отправить Гурцкую в Кремлевский дворец.