Полоски ткани на груди: Гурцкая ошеломила откровенным видом

Гурцкая ошеломила откровенным видом / скриншот

Певица Диана Гурцкая, которая регулярно выступает в Кремле, поразила россиян внешним видом.

Во время выступления, посвященному Деню учителя, артистка появилась в откровенном виде, что определенно не соответствовало моменту.

Белое платье с прозрачными вставками и грудь, едва прикрытая тоненькой полоской ткани – именно в таком виде стилисты знаменитости решили отправить Гурцкую в Кремлевский дворец.

Диана Гурцкая / скриншот

Ранее мы писали, что девушка сына Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана), которые выступают в поддержку войны в Украине, поразила пикантным нарядом.

Зарабатывавшая при помощи шеста девушка на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в коротком топе вишневого цвета и обтягивающих брюках.

Также мы писали, что 59-летнего голливудского актера Джонни Деппа захейтили в Сети за его внешний вид. Шума наделали фотографии, которые выложила на свою страницу в Instagram известная французская наездница и преподаватель по конной езде Клеменс Февр.

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