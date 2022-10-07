Полоски ткани на груди: Гурцкая ошеломила откровенным видом

Диана Гурцкая решала выйти на сцену в довольно смелом образе.
Певица Диана Гурцкая, которая регулярно выступает в Кремле, поразила россиян внешним видом.
Во время выступления, посвященному Деню учителя, артистка появилась в откровенном виде, что определенно не соответствовало моменту.
Белое платье с прозрачными вставками и грудь, едва прикрытая тоненькой полоской ткани – именно в таком виде стилисты знаменитости решили отправить Гурцкую в Кремлевский дворец.
Ранее мы писали, что девушка сына Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана), которые выступают в поддержку войны в Украине, поразила пикантным нарядом.
Зарабатывавшая при помощи шеста девушка на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в коротком топе вишневого цвета и обтягивающих брюках.
Также мы писали, что 59-летнего голливудского актера Джонни Деппа захейтили в Сети за его внешний вид. Шума наделали фотографии, которые выложила на свою страницу в Instagram известная французская наездница и преподаватель по конной езде Клеменс Февр.
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