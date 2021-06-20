Слава Каминская указала на интересный факт о новом клипе и пролила свет на личную жизнь

Слава Каминская поделилась интересными фактами из личной жизни / instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница шоу Танцы со звездами Слава Каминская сказала, что ее новый клип в сольной карьере на песню под названием Slava Bogu на 100% основан на реальной жизни.

Исполнительница в эфире программы Світське життя на телеканале 1+1 рассказала ведущей Кате Осадчей, что в видеоклипе идет речь о ее жизни.

Артистка также призналась, что встречается с мужчиной, и это не бывший замглавы Национальной акционерной компании Нафтогаз Александр Кацуба, с которым она пришла на конкурс Миссис Украина и позировала на красной дорожке.

"Мы решили подоставать прессу, пусть напишут что-то...", – сказала Каминская.

Выпуски программы Світське життя можно посмотреть на сайте 1+1 video.

Напомним, Слава Каминская была участницей группы НеАнгелы. В марте 2021 года стало известно, что коллектив распался. Каминская решила начать сольную карьеру. В конце этого же месяца появился ее первый трек под названием 911. Позже на песню был снят клип.

Каминская презентовала клип на песню Slava Bogu в конце мая в эфире программы Сніданок з 1+1. В клипе идет речь о женщине, которая решила уйти от мужчины, который к ней охладел.

Справка. Слава Каминская 1 июля 2019 года развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Пара поженилась 16 июля 2014 года, в браке у них родились двое детей – Леонард и Лаура.