Слава Каминская "прогуляла" новый купальник в Нидерландах и восхитила Сеть / УНИАН и Instagram

Популярная украинская поп-певица Слава Каминская (бывшая солистка поп-группа "НеАнгелы") выложила фото в купальнике, чем порадовала фолловеров. Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Сейчас Каминская находится в Нидерландах вместе со своими маленькими детьми от предыдущего брака и своей матерью. Интересно, что море вблизи этой страны достаточно холодное, а климат ‒ ближе к северному, погода там в начале осени пока солнечная и теплая.

Поклонники в комментариях не сдерживали свой восторг.

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"По-моему не только медузы", "Как всегда ‒ в отличной форме", "Ты прекрасна — богиня", "Одна конструкция, купальника-то и не видно", "Обожаю твой юмор", "Загадка на пляже".

Напомним, 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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