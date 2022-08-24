Патриотизм в трусах: Слава Каминская в откровенном бикини поздравила ВСУ с Днем Независимости

Сине-желтые цвета украинского флага сегодня сияют по всему миру.
Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская поздравила соотечественников с Днем Независимости Украины. Импровизированную открытку она в первую очередь посвятила мужчинам-защитникам нашей страны.
Так мужской половине ВСУ была адресовано фото, для которого Каминская снялась в летней версии патриотического образа. На своей странице в Instagram она показала снимок в откровенном бикини, лиф которого был синего, а трусики желтого цветов.
Такой соблазнительной аллюзией на государственный флаг Украины певица решила выразить благодарность украинским защитникам. "Это фото я делала в первую очередь для ВСУ! ❤️ Ребята, потому что только благодаря Вам у нас есть возможность дышать свободно в нашей Независимой Украине!" - подписала фото она.
В комментариях Каминскую то хвалят за креативный подход к поздравлению, то критикую за то, что считают неприличным такие фотографии в то время, как в стране идет война.
Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.
Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.
Другие новости:
- Alyona Alyona похудела на 20 кг: артистка в раздельном купальнике похвасталась телом
- 21-летняя Анна Тринчер обнажилась на камеру во время банных процедур
- 58-летняя мать сестер-супермоделей Хадид снялась в пиджаке на голое тело