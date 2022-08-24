Патриотизм в трусах: Слава Каминская в откровенном бикини поздравила ВСУ с Днем Независимости

Слава Каминская снялась в бикини в цветах флага Украины / instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская поздравила соотечественников с Днем Независимости Украины. Импровизированную открытку она в первую очередь посвятила мужчинам-защитникам нашей страны.

Так мужской половине ВСУ была адресовано фото, для которого Каминская снялась в летней версии патриотического образа. На своей странице в Instagram она показала снимок в откровенном бикини, лиф которого был синего, а трусики желтого цветов.

Такой соблазнительной аллюзией на государственный флаг Украины певица решила выразить благодарность украинским защитникам. "Это фото я делала в первую очередь для ВСУ! ❤️ Ребята, потому что только благодаря Вам у нас есть возможность дышать свободно в нашей Независимой Украине!" - подписала фото она.

В комментариях Каминскую то хвалят за креативный подход к поздравлению, то критикую за то, что считают неприличным такие фотографии в то время, как в стране идет война.

Слава Каминская снялась в бикини в цветах флага Украины / instagram.com/slava_kaminska

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Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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