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Слабость к миллионерам: что известно про нового бойфренда внучки Софии Ротару

Анна Подгорная
20 мая 2024, 14:23
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Соня Евдокименко умеет выбирать себе в пару молодых, перспективных и сказочно богатых.
Соня Евдокименко
Соня Евдокименко личная жизнь - с кем встречается внучка Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve

В октябре 2023 года стало известно, что украинская модель и блогерша София Евдокименко, внучка Софии Ротару, рассталась со своим женихом - бизнесменом-миллионером Денисом Жадановым. Вместе пара была с 2020 года.

В начале мая Соня в своем блоге в Instagram объявила, что нашла новую любовь - она опубликовала снимок с молодым мужчиной, которому призналась в нежных чувствах. Евдокименко не оставила никаких комментариев про нового бойфренда, но СМИ уже выяснили, кем он является.

Предполагается, что девушка встречается с Максом Лернером - наследником американской семьи миллиардеров. Он внук Альфреда Лернера, который основал MBNA Corporation. Состояние семьи меценатов и предпринимателей оценивается в 1.2 миллиарда долларов.

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Максу Лернеру 27 лет, он получил хорошее образование и уже много лет живет в Нью-Йорке. Там, вероятно, он и познакомился с внучкой Софии Ротару. Соня Евдокименко живет в США, любит путешествия, но своим домом в Америке считает "Большое яблоко".

Соня Евдокименко, Макс Лернер
Соня Евдокименко личная жизнь - с кем встречается внучка Ротару / instagram.com/iamsofiaeve

Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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