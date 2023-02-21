УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Скончался основатель легендарной украинской рок-группы

21 февраля 2023, 09:10
Один из основателей легендарной украинской рок-группы "Мертвий півень" Любомир Футорский скончался на 51-м году жизни.
Свечка, Футорський
Любомир Футорский умер на 51-м году жизни / ua.depositphotos.com

Скончался один из основателей известной легендарной украинской рок-группы "Мертвий півень" Любомир Футорский. О его смерти сообщила гендиректор "Музея истории города" Киева Диана Попова в Facebook.

"Перестало биться сердце Любомира Футорского. Твой голос в этом "Поцелуе" (песня "Мертвого півня" - Главред) навсегда останется с нами. Почивай в Боге, братец. Удачного тебе перехода", − говорится в тексте.

Позднее гитарист и певец, фронтмен группы "Плач Єремії" Тарас Чубай написал на своей странице в Facebook, что Футорский, по его мнению, был автором лучших композиций "Мертвого півня".

видео дня

"Светлая Память и Царство небесное. Шок и печаль", − написал он.

Причина смерти 50-летнего Футорского пока не разглашается.

Любомир Футорский родился 16 ноября 1972 во Львове. Он учился на физическом факультете, где и образовался коллектив. Позже они принимали участие в фестивалях "Вывих" во Львове и "Червона Рута" в Запорожье.

Футорский вскоре вышел из его состава коллектива и основал сольный проект "Місто Мемфіс". Но, несмотря на это, он продолжал время от времени участвовать в записях и концертах группы.

В 2011 году "Мертвий півень" прекратил свое существование.

Напомним, в позапрошлом году на 50-м году жизни в Харькове умер львовский музыкант и сооснователь группы "Мертвий півень" Михаил "Мисько" Барбара.

После распада группы он работал в харьковском театре "Арабески".

До того сообщалось,что актер Борис Плотников умер в больнице после заражения коронавирусом. 71-летний артист, прославившийся в роли доктора Борменталя в фильме Собачье сердце (экранизации одноименной повести Михаила Булгакова) в последние годы преподавал в ведущем российском кинотеатральном вузе - ГИТИСе.

Другие новости о смерти артистов:

новости Украины новости Украины и мира
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:28

"Позвоню Путину и Зеленскому": Трамп пообещал закончить войну за сутки

09:18

Погибли вместе в одном окопе, защищая Украину: история супружеской пары из Кропивницкого

09:10

Скончался основатель легендарной украинской рок-группы

09:10

Гороскоп на сегодня 21 февраля 2023: Скорпионам - проблемы, Ракам – освобождение от страховВидео

08:47

"Создаем петушиную дивизию": появилось видео вербовки Пригожиным зеков в РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:30

Изменится ли ситуация после визита Байдена?мнение

08:29

Останется ли курс доллара в Украине весной по 40 гривен: прогноз экспертаВидео

08:02

"Биомассу можно гнать и по болоту": эксперт объяснил, остановит ли теплая погода наступление РФВидео

08:00

Россия к марту бросит в Украину резерв в 150-200 тысяч, но проиграет войну – генерал РоманенкоЭксклюзив

Реклама
07:50

"Добавив сотни тысяч к уже призванным": Путин может объявить о новой мобилизации - NYTВидео

07:49

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телуВидео

07:08

У Украины есть потенциал вернуть инициативу на фронте в 2023 году: в ISW назвали условие

06:39

В Германии назвали сроки поставки в Украину БМП Marder и боеприпасов для Gepard

06:20

Пригожин спешит до конца весны закопать всех зэков в землюмнение

05:35

Гороскоп на март 2023 года для Дев: расставание, прибыль и избавление от проблемВидео

04:55

"Готовимся ко всему": эксперт объяснил, чего стоит ожидать от РФ в ближайшие дниВидео

04:03

"Нужно затянуть пояса": Путин готовит "сюрпризы" для россиян - военнослужащийВидео

03:30

Свержение режима Путина и освобождение Крыма: Пономарев назвал условия больших перемен в РФВидео

03:05

Известная украинская прыгунья показала на камеру жаркие поцелуи в ярком бодиВидео

02:40

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

Реклама
02:05

"РФ жаждет территории Украины": в Сеть слили секретные записки Буша за 2009 год

01:33

"Стареющая баба хватается за всё": Волочкова задрала юбку прямо на сценеВидео

00:51

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

00:06

Украина работает над поставками вооружения, которого не было раньше в пакетах помощи - ЗеленскийВидео

00:03

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

20 февраля, понедельник
23:50

"РФ может отправить на Киев 100 самолетов": эксперт о том, сколько самолетов смогут прорватьсяВидео

23:30

"Следующие дни будут решающими для всего мира": Бербок заявила об ужасных последствиях войны в УкраинеВидео

23:03

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

23:02

"Не оставляет места для дипломатических отношений": Грузия обиделась на действия УкраиныВидео

22:49

Байден четко понял, зачем Украине истребители, когда услышал сирену в Киеве - ПодолякВидео

22:08

Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

21:47

Жизель Бюндхен похвасталась стальными кубиками пресса на бразильском карнавале

21:29

Украина поможет Молдове с Приднестровьем: Зеленский назвал главное условиеВидео

20:51

Дома с людьми могут рухнуть: в Турции новое мощное землетрясениеВидео

20:45

Байден показал Путину средний палецмнение

20:40

В бою с оккупантами погиб снайпер ВСУ, прошедший обучение в Британии

20:35

Кристина Горняк назвала виновных в ее разводе с Владимиром Остапчуком

20:20

"Сейчас нужна максимальная мобилизация": Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битвеВидео

20:07

Верка Сердючка разболтала диагноз Андрея ДанилкоВидео

19:53

Ожидаемое всеми наступление РФ все еще может произойти - РезниковВидео

Реклама
19:49

Как визит Байдена в Киев ткнул Путина носом в его провалмнение

19:40

"Вершина нашей мечты": Игнат рассказал, какое оружие уничтожит оккупантов и приблизит Украину к победеВидео

19:39

Говорили о следующих месяцах на фронте: у Байдена раскрыли детали переговоров с ЗеленскимВидео

19:00

Вычесываем кошку правильно: 5 шагов к блестящей и шелковистой шерсти

18:45

Байден "сломал" речь Путина: эксперт сказал, о чем заявит диктатор РФ 21 февраляВидео

18:34

Блогерша срывала с себя кожу ногтями после попыток повторить модный образ Doja CatВидео

18:26

"Там поляжет еще не одна тысяча россиян": военный объяснил, почему оккупанты вцепились в УгледарВидео

17:55

Медведев в истерике из-за визита Байдена в Киев: он внезапно признал мощную поддержку Украины ЗападомВидео

17:39

73-летний Ричард Гир был экстренно госпитализирован в Мексике

17:35

Россия на этой неделе готовит реванш - ЗеленскийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять