Скончался основатель легендарной украинской рок-группы

Один из основателей легендарной украинской рок-группы "Мертвий півень" Любомир Футорский скончался на 51-м году жизни.

Любомир Футорский умер на 51-м году жизни / ua.depositphotos.com

Скончался один из основателей известной легендарной украинской рок-группы "Мертвий півень" Любомир Футорский. О его смерти сообщила гендиректор "Музея истории города" Киева Диана Попова в Facebook.

"Перестало биться сердце Любомира Футорского. Твой голос в этом "Поцелуе" (песня "Мертвого півня" - Главред) навсегда останется с нами. Почивай в Боге, братец. Удачного тебе перехода", − говорится в тексте.

Позднее гитарист и певец, фронтмен группы "Плач Єремії" Тарас Чубай написал на своей странице в Facebook, что Футорский, по его мнению, был автором лучших композиций "Мертвого півня".

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"Светлая Память и Царство небесное. Шок и печаль", − написал он.

Причина смерти 50-летнего Футорского пока не разглашается.

Любомир Футорский родился 16 ноября 1972 во Львове. Он учился на физическом факультете, где и образовался коллектив. Позже они принимали участие в фестивалях "Вывих" во Львове и "Червона Рута" в Запорожье.

Футорский вскоре вышел из его состава коллектива и основал сольный проект "Місто Мемфіс". Но, несмотря на это, он продолжал время от времени участвовать в записях и концертах группы.

В 2011 году "Мертвий півень" прекратил свое существование.

Напомним, в позапрошлом году на 50-м году жизни в Харькове умер львовский музыкант и сооснователь группы "Мертвий півень" Михаил "Мисько" Барбара.

После распада группы он работал в харьковском театре "Арабески".

До того сообщалось,что актер Борис Плотников умер в больнице после заражения коронавирусом. 71-летний артист, прославившийся в роли доктора Борменталя в фильме Собачье сердце (экранизации одноименной повести Михаила Булгакова) в последние годы преподавал в ведущем российском кинотеатральном вузе - ГИТИСе.

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