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Скончался известный украинский модельер

Алена Кюпели
27 сентября 2023, 16:16 обновлено 27 сентября, 16:16
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Петр Сорока основал собственный модный дом много лет назад, Коллаж Главред, фото Суспильне

В Сумах 26 сентября похоронили известного модельера и предпринимателя Петра Сороку.

По информации Суспильного, он скончался 23 сентября, на 61 году жизни. Петр Сорока родом из Житомирской области, был владельцем одноименного бренда одежды "Petro Soroka" в Сумах.

Его модельный дом был основан в 1999 году, говорится на сайте компании. Бренд занимался разработкой, производством и продажей женской одежды.

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Дочь модельера Анна Сорока, долго работала на предприятии отца.

"Он меня научил очень многому. Быть лидером. Я много проработала на предприятии. Он научил меня жизни. Он шил отличные вещи для женщин, вышиванки для мужчин, помогал армии ВСУ, когда началась война", - сказала она.

Напомним, 23 сентября остановилось сердце матери известного украинского артиста и певица Кузьмы Скрябина - Ольги Михайловны.

Напомним, ранее стало известно о том, что народный артист Украины, музыкант Ян Табачник умер 11 сентября. Последние годы аккордеонист тяжело болел и проходил лечение в одной из клиник Израиля.

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