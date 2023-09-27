Скончался известный украинский модельер

В Сумах 26 сентября похоронили известного модельера и предпринимателя Петра Сороку.
По информации Суспильного, он скончался 23 сентября, на 61 году жизни. Петр Сорока родом из Житомирской области, был владельцем одноименного бренда одежды "Petro Soroka" в Сумах.
Его модельный дом был основан в 1999 году, говорится на сайте компании. Бренд занимался разработкой, производством и продажей женской одежды.
Дочь модельера Анна Сорока, долго работала на предприятии отца.
"Он меня научил очень многому. Быть лидером. Я много проработала на предприятии. Он научил меня жизни. Он шил отличные вещи для женщин, вышиванки для мужчин, помогал армии ВСУ, когда началась война", - сказала она.
Напомним, 23 сентября остановилось сердце матери известного украинского артиста и певица Кузьмы Скрябина - Ольги Михайловны.
Напомним, ранее стало известно о том, что народный артист Украины, музыкант Ян Табачник умер 11 сентября. Последние годы аккордеонист тяжело болел и проходил лечение в одной из клиник Израиля.
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