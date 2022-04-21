Сколько российские звезды получают за пропагандистские концерты: названа цена "патриотизма"

Лариса Долина - частый гость патриотических концертов / instagram.com/larisa.dolina.official/

Российские музыканты запросили миллионные гонорары за выступление на "патриотическом фестивале" в Ставрополе в конце мая.

Об этом сообщает Телеграмм-канал ЧТД.

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Так, за "патриотизм" артисты потребовали наценку по сравнению с коммерческими выступлениями, обнаружил канал.

В частности, группа "Пелагея" за любовь к родине возьмет 3 млн рублей (почти 38 тыс. долларов), хотя обычно довольствуется и двумя миллионами.

А, например, Денис Майданов за патриотический выход на сцену получит 2,5 млн рублей (31 тыс. долларов), хотя его стандартный гонорар — около 1 млн рублей.

Также на фестивале по завышенным прайсам выступят Лев Лещенко (2,1 млн рублей) и Лариса Долина (1,7 млн рублей - 22 тыс. долларов).

Напомним, в то же время российская рок-группа "Ногу Свело!" выпустила клип на песню "Поколение Z", где попыталась объяснить россиянам, что ими руководит пропаганда, а в Украине идет жестокая война, развязанная диктатором путиным.