Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему космическое имя

Скарлетт Йоханссон стала мамой второй раз / Getty Images

Актриса Скарлетт Йоханссон родила своему третьему мужу ребенка - для Колина Жоста - это первый ребенок, для молодой мамы - второй.

Как сообщает издание People, ссылаясь на информацию представителя актрисы Марселя Паризо, Йоханссон и Жост "встретились" со своим первым ребенком.

"Ладно, ладно, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", — написал счастливый отец, и попросил не беспокоить их, а по вопросам обращаться к их представителям.

Колин старше актрису на 3 года, они тайно поженились осенью 2020.

О беременности Скарлетт Йоханссон стало известно летом 2021, но слухи пошли еще весной - тогда у актрисы на красных дорожках видели странный животик, либо она и вовсе не являлась на светские встречи.

После этого она выходила на видеосвязь только выше груди, чтобы не было видно живота, и пропустила громкую премьеру своего сольника и последнего фильма про Черную вдову от Marvel.

Disney воспользовался ситуацией, и не доплатил Скарлетт 50 миллионов за роль Черной вдовы, выпустив фильм онлайн на Disney+, сократив ее гонорар соответственно.