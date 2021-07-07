Скарлетт Йоханссон беременна во второй раз

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Звезда Черной Вдовы Скарлетт Йоханссон умело скрывает свое состояние, но близкие к ней люди уже раскрыли СМИ, что актриса беременна.

Как сообщает Page Six, Скарлет Йоханссон беременна второй раз. Отец ее ребенка - Колин Йост.

"Скарлетт скоро должна родиться, я знаю, что она и Колин в восторге", - цитирует издание анонимного источника.

Актриса вызвала интерес к себе и подозрения из-за того, что пропускает промо-компанию Черной Вдовы - ее последнего и сольного фильма со вселенной Marvel.

"Она не давала много интервью и не посещала мероприятя по продвижению Черной вдовы, что удивительно, поскольку это огромный релиз Marvel / Disney, и она одновременно звезда и исполнительный продюсер", - сказал еще один источник американского издания.

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Актриса выходила на видеосвязь для интервью с Джимм Фэллоном 21 июня, однако позировала так, что ее живота не было видно.

Сама пара никаких официальных комментариев по этому поводу не дает.

Как известно, Йоханссон и Йост поженились осенью 2020 года. До этого они встречались 3 года. Для Скарлетт этот брак стал вторым, а вот для Колина – первым.

Ранее Йоханссон была замужем за французским журналистом Роменом Дориакой. От него звезда воспитывает 6-летнюю дочь Роуз.