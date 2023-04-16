Скандальный дуэт Anna Maria высказались про родителей-путинистов и наконец ответили, чей Крым

Мария и Анна Опанасюк пожаловались на то, что их считают предательницам Украины, и рассказали про свою позицию относительно войны.

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Дуэт Anna Maria высказались про хейт, войну в Украине и родителей-путинистов / instagram.com/annamariaduet

Участницы нацотбора на Евровидение-2019 певицы Мария и Анна Опанасюк (дуэт Anna Maria) недавно попали в скандал: украинская журналистка Зоя Казанжи опубликовала обличительный пост, в котором выражает свое недоумение тем фактом, что артистки ведут проукраинскую деятельность выступают с благотворительными концертами в поддержку гражданских и военных украинцев.

По мнению журналистки такая деятельность дуэта не вяжется с политической деятельностью их родителей, которые остались жить в аннексированном Крым, и поддерживают руководство страны-оккупанта. Также Казанжи припомнила и скандал, который разгорелся во время нацотбора на Евровидении в 2019 году, когда Анна и Мария не смогли ответить на вопрос про Крым.

Сейчас полна хейта в сторону артисток поднялась с новой силой. Они решили записать видеообращение, которым поставили точки над і во всех спорных вопросах, которые возникали относительно их деятельности. Ролик появился на странице дуэта в Instagram.

видео дня

"Есть люди, которые до сих пор называют нас предательницами, пророссийскими певицами. ... Мы просто не понимаем, зачем из нас делать каких-то монстров, если мы просто обычные люди. Которые так же ходят по городу, ездят в метро. Для нас эта война такая же болезненная, как и для каждого украинца. ... Те, кто следит за нами, видят, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину мы сразу поддержали на 200% Украину. Мы осудили российскую агрессию. Следящие за нами видят, что мы дали, даем и будем давать множество благотворительных концертов по всей стране и не только – для детей, для переселенцев, в больницах, в воинских частях. Это – наша позиция. Вот наша позиция. Это наш выбор, наши действия, мы не хотим этим кичиться, но хотим, чтобы об этой деятельности знали. Мы очень надеялись и верили в то, что люди увидят наши действия и сделают выводы. Но нет, для кого-то этого не достаточно. Кто-то просто в упор не хочет видеть нашу реальную настоящую позицию. Так вот мы хотим сейчас сказать, как мы действительно думаем. Да, Крым – это Украина, и иначе быть не может. Был, есть и будет Украиной. Мы родились в Украине, это наша Родина. И если бы у нас были другие взгляды, если бы у нас было другое мнение, мы бы, наверное, были уже не здесь. Но мы здесь. Мы здесь живем, мы здесь рожаем детей. Это о чем-нибудь говорит? И более того: одно дело просто сказать эту фразу и просто иметь позицию, другие дело - доказывать это действием. Мы считаем, что мы, как крымчанки, всегда доказывали, что Крым – это Украина каждым своим действием. Потому что уже более 10 лет мы пишем песни на украинском, мы поем на украинском, это наш вклад в развитие украинской культуры и музыки", - заявляют сестры Опанасюк.

Также они не обошли вниманием и своих родителей - артистки отказываются брать на себя ответственность за их действия, ведь убеждены, что дети не должны нести ответственность за деятельность их родителей. "Люди, мы не должны отвечать за своих родителей. Наши родители – это отдельные люди, у них своя жизнь. А мы – отдельные люди. Взрослые люди. Нам не пять, не десять лет. И у нас своя собственная жизнь. И мы должны отвечать только за свои поступки. И за эти поступки мы отвечаем, и нам не стыдно за них. Потому что это достойные поступки. Мы считаем, что главное это то, что мы делаем все от души. И ни одно наше действие, наш поступок не противоречит, во-первых, ни закону Украины, конституции Украины. А во-вторых – никому не навредил", - подчеркивает дуэт Anna Maria.

Ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева начала нахваливать украинских артисток за то, что дуэт Anna Maria, который попал в финал украинского нацотбора на Евровидение-2019, мастерски дал отпор оппонентам во время интервью с вопросами об аннексии Крыма.

Также певицы Мария и Анна Опанасюк, которые оскандалились с заявлением по Крыму, расплакались прямо на сцене после своего выступления в 2019 на национальном отборе на Евровидение.

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