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Мама в правительстве Аксенова, папа крымский судья: пророссийский дуэт Anna Maria "гастролирует" по украинским частям

Алена Кюпели
13 апреля 2023, 12:51 обновлено 13 апреля, 13:11
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Дуэт Anna Maria снова попал в скандал, однако теперь уже точно может сказать, чей на самом деле Крым.
Дуэт Анна Мария
Дуэт Anna Maria / Интернет

Участницы нацотбора на Евровидение-2019 певицы Мария и Анна Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые оскандалились с заявлением по Крыму, теперь гастролируют по украинским военным частям.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинская журналистка Зоя Казанжи.

Она выложила фото, на котором певицы стоят рядом с человеком в военной форме и держат украинский флаг.

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"Знаете кто на первом фото? Дуэт Анна-Мария. Ага, те, что оскандалились на Нацотборе на Евровидение-2019. Тогда финалистки Анна и Мария Опанасюк затруднились ответить на вопрос о том, чей Крым. Певицы также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация полуострова Россией. Они также не ответили на вопрос о том, нужна ли крымскотатарская автономия", - напоминает Казанжи своим пользователям.

Дуэт Анна Мария на фронте
Дуэт Анна Мария на фронте / Facebook

Она тут же добавляет, что теперь, спустя время, певицы катаются по украинским военным частям, дают концерты, фоткаются с нашими военными, даже не заблюрив лицо.

"К сожалению, у меня хорошая память. Да, я помню и ту дичь, которую несли певицы в эфире у Скрипина: "Украина потеряла полуостров, мы не считаем его оккупированным РФ. В Украине нет войны с Россией, это называется АТО. И вообще, зачем вы это спрашиваете? Слушайте, мы не являемся членами Секретариата Президента, чтобы отвечать на такое. Мы не обсуждаем политику, мы – музыканты. Вопрос о войне задавайте политикам, а не нам", - напоминает позицию артисток Казанжи.

Кроме того, она цитирует слова Ахтема Чийхоза относительно матери дуэта - Ларисы Опанасюк. "Лариса Опанасюк не просто заместитель Аксенова, а она очень активный член команды и на ее совести все смерти, аресты и ужасы, которые происходили на полуострове. Опанасюк с особой ненавистью к Украине работает над новыми репрессиями против крымских татар и проукраинского населения в Крыму. При этом ее дети, Анна и Мария, живущие в Украине, пользуются всеми благами", - цитирует она Ахтема.

Казанжи допускает, что все могла в принципе измениться. "Конечно, могло. Но есть кое-что, что остается неизменным. К примеру, мать певиц Лариса Опанасюк сейчас занимает должность вице-премьера в подконтрольном РФ правительстве Сергея Аксенова. У нее есть награда "За возвращение Крыма" от оккупантов. Отец девушек Александр Опанасюк – известный в Крыму судья. Он много лет возглавлял Центральный районный суд Симферополя, а в 2012 году был пожизненно назначен судьей Апелляционного суда Крыма. В 2014 г. он перешел на службу России и был назначен судьей Верховного суда Крыма. Теперь на пенсии", - рассказывает о родителях дуэта она.

Журналистка также добавляет, что согласно расследованиям, родители сестер смогли накопить большое состояние в Крыму во время оккупации.

Зоя Казанжи напоминает, как певицы в свое время поддержали российский скрепный "Бессмертный полк", а также снялись в кампании российского бренда вместе с ярым путинистом Иваном Охлобыстиным в 2014 году.

"И здесь – бац! - полномасштабное вторжение. И все меняется. Вдруг раша стала агрессором. Неожиданно, конечно. Может быть, конечно. Вон Олеся, автор поста о выступлении перед военными пишет, что их СБУ проверяла. Я прямо выдохнула. Не Наумов с Кулиничем, надеюсь, проводили проверку? Короче, пусть поют. Не возите их в воинские части. Ибо это просто свинство (неценз. - авт)", - добавила Казанжи.

Между тем, в комментарии пришел сам дуэт, который принялся защищать себя и упрекать в манипуляции фактами.

Анна Мария ответили Зое Казанжи
Анна Мария ответили Зое Казанжи / Фото Facebook

Пользователи также стали спрашивать дуэт, так чей же все таки Крым. На этот раз ответ артисток был конкретным и однозначным: Крым - это Украина.

Дуэт Анна Мария ответил Зое Казанжи
Дуэт Анна Мария ответил Зое Казанжи / Facebook

Певицы также настаивают на том, что они не участвовали в рекламной кампании вместе с Охлобыстиным. Между тем, пользователи сети нашли фото и видео с совместного мероприятия. Анна Мария в то же время сообщили, что на самом деле это была пресс-конференция, на которой они публично отказались участвовать в совместной кампании с фашистом Охлобыстиным.

Анна Мария о рекламе с Охлобыстиным
Анна Мария о рекламе с Охлобыстиным / Facebook

Напомним, ранее одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что дуэт Anna Maria, который попал в финал украинского нацотбора на Евровидение-2019, мастерски дал отпор оппонентам во время интервью с вопросами об аннексии Крыма.

"Не просто не признали агрессию России, - крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!" – написала ведущая в Twitter.

Ранее также певицы Мария и Анна Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые оскандалились с заявлением по Крыму, расплакались прямо на сцене нацотбора на Евровидение-2019 после своего выступления.

Девушки не смогли сдержать эмоции, обясняя свое интервью Роману Скрыпину. Родители певиц живут в оккупированном Крыму, работая на власть агрессора.

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