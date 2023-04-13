Мама в правительстве Аксенова, папа крымский судья: пророссийский дуэт Anna Maria "гастролирует" по украинским частям

Участницы нацотбора на Евровидение-2019 певицы Мария и Анна Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые оскандалились с заявлением по Крыму, теперь гастролируют по украинским военным частям.
Об этом на своей странице в Facebook написала украинская журналистка Зоя Казанжи.
Она выложила фото, на котором певицы стоят рядом с человеком в военной форме и держат украинский флаг.
"Знаете кто на первом фото? Дуэт Анна-Мария. Ага, те, что оскандалились на Нацотборе на Евровидение-2019. Тогда финалистки Анна и Мария Опанасюк затруднились ответить на вопрос о том, чей Крым. Певицы также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация полуострова Россией. Они также не ответили на вопрос о том, нужна ли крымскотатарская автономия", - напоминает Казанжи своим пользователям.
Она тут же добавляет, что теперь, спустя время, певицы катаются по украинским военным частям, дают концерты, фоткаются с нашими военными, даже не заблюрив лицо.
"К сожалению, у меня хорошая память. Да, я помню и ту дичь, которую несли певицы в эфире у Скрипина: "Украина потеряла полуостров, мы не считаем его оккупированным РФ. В Украине нет войны с Россией, это называется АТО. И вообще, зачем вы это спрашиваете? Слушайте, мы не являемся членами Секретариата Президента, чтобы отвечать на такое. Мы не обсуждаем политику, мы – музыканты. Вопрос о войне задавайте политикам, а не нам", - напоминает позицию артисток Казанжи.
Кроме того, она цитирует слова Ахтема Чийхоза относительно матери дуэта - Ларисы Опанасюк. "Лариса Опанасюк не просто заместитель Аксенова, а она очень активный член команды и на ее совести все смерти, аресты и ужасы, которые происходили на полуострове. Опанасюк с особой ненавистью к Украине работает над новыми репрессиями против крымских татар и проукраинского населения в Крыму. При этом ее дети, Анна и Мария, живущие в Украине, пользуются всеми благами", - цитирует она Ахтема.
Казанжи допускает, что все могла в принципе измениться. "Конечно, могло. Но есть кое-что, что остается неизменным. К примеру, мать певиц Лариса Опанасюк сейчас занимает должность вице-премьера в подконтрольном РФ правительстве Сергея Аксенова. У нее есть награда "За возвращение Крыма" от оккупантов. Отец девушек Александр Опанасюк – известный в Крыму судья. Он много лет возглавлял Центральный районный суд Симферополя, а в 2012 году был пожизненно назначен судьей Апелляционного суда Крыма. В 2014 г. он перешел на службу России и был назначен судьей Верховного суда Крыма. Теперь на пенсии", - рассказывает о родителях дуэта она.
Журналистка также добавляет, что согласно расследованиям, родители сестер смогли накопить большое состояние в Крыму во время оккупации.
Зоя Казанжи напоминает, как певицы в свое время поддержали российский скрепный "Бессмертный полк", а также снялись в кампании российского бренда вместе с ярым путинистом Иваном Охлобыстиным в 2014 году.
"И здесь – бац! - полномасштабное вторжение. И все меняется. Вдруг раша стала агрессором. Неожиданно, конечно. Может быть, конечно. Вон Олеся, автор поста о выступлении перед военными пишет, что их СБУ проверяла. Я прямо выдохнула. Не Наумов с Кулиничем, надеюсь, проводили проверку? Короче, пусть поют. Не возите их в воинские части. Ибо это просто свинство (неценз. - авт)", - добавила Казанжи.
Между тем, в комментарии пришел сам дуэт, который принялся защищать себя и упрекать в манипуляции фактами.
Пользователи также стали спрашивать дуэт, так чей же все таки Крым. На этот раз ответ артисток был конкретным и однозначным: Крым - это Украина.
Певицы также настаивают на том, что они не участвовали в рекламной кампании вместе с Охлобыстиным. Между тем, пользователи сети нашли фото и видео с совместного мероприятия. Анна Мария в то же время сообщили, что на самом деле это была пресс-конференция, на которой они публично отказались участвовать в совместной кампании с фашистом Охлобыстиным.
Напомним, ранее одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что дуэт Anna Maria, который попал в финал украинского нацотбора на Евровидение-2019, мастерски дал отпор оппонентам во время интервью с вопросами об аннексии Крыма.
"Не просто не признали агрессию России, - крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!" – написала ведущая в Twitter.
Ранее также певицы Мария и Анна Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые оскандалились с заявлением по Крыму, расплакались прямо на сцене нацотбора на Евровидение-2019 после своего выступления.
Девушки не смогли сдержать эмоции, обясняя свое интервью Роману Скрыпину. Родители певиц живут в оккупированном Крыму, работая на власть агрессора.
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