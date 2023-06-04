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Скандального принца Гарри выдворят из США из-за наркотиков

Мария Тупик
4 июня 2023, 16:42 обновлено 4 июня, 16:53
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Согласно закону, во время получения визы США человек должен указать все факты употребления наркотиков.
Чарльз, Меган, Гарри
Принц Гарри поплатился за свои откровенности / скриншот из видео

Принц Гарри вновь попал в скандал. После коронации отца Чарльза III он вляпался в неприятную историю в США.

Причиной стали мемуары наследника британского престола, в которых он наболтал много лишнего. В частности, младший сын Чарльза III рассказал об употреблении запрещенных веществ. Именно за это он и поплатится.

Согласно закону, во время получения визы США человек должен указать все факты употребления наркотиков. Принц Гарри же этого не сделал. Так что теперь суду предстоит решить, что делать со скандальным сыном британского правителя.

"Если выяснится, что герцог не заявил об употреблении наркотиков в заявлении на получение визы, она должна быть аннулирована", — рассказал юрист Рэймонд Лауд порталу Daily Mail.

Что написал Гарри в своей книге о наркотиках

В своей книге Гарри неожиданно признается в употреблении наркотиков. В своих мемуарах "Запасной" он рассказывает о пристрастии к кокаину в подростковом возрасте.

Герцог Сассекский вспомнил, как британские таблоиды изображали короля Карла III "измученным отцом-одиночкой, справляющимся с зависимым от наркотиков ребенком", когда Гарри было 17 лет, отметив, что в это время он "конечно… употреблял кокаин".

Смотрите видео о том, как Меган и Гарри пережили переезд в США:

Напомним, ранее 38-летний принц Гарри решил разоткровенничаться перед выпуском своих скандальных мемуаров. Член королевской семьи вновь дал скандальное интервью.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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