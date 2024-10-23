Скандальная блогерша Стужук, которая молчит о войне, беременна пятым ребенком

Блогерша украинского происхождения София Стужук, которая категорически отказывается высказываться на свою аудиторию о преступной войне, которую Россия развязала против Украины, сообщила, что беременна пятым ребенком.
О том, что она в очередной раз беременна, Стужук сообщила на своей странице в Instagram. Накануне она традиционно разыграла драму со слезами на камеру и скорбным лицом на протяжении нескольких дней.
Позже Стужук, которая сейчас замужем за мужчиной по имени Антон, который проживает в Латвии сообщила, что накануне новой беременности у нее случился выкидыш.
К слову, популярность в Украине блогерша получила благодаря своей антивакцинаторской позиции, а также смерти ее бывшего мужа Дмитрия Стужука от коронавируса и его осложнений. Также она завлекала аудиторию, снимая свои роды на камеру и делая это в надувном бассейне в собственной квартире.
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Напомним, ранее Стужук оскандалилась очередным заявлением о войне.
Женщина, которая переехала жить в Ригу и продолжает молчать и войне и убийствах мирных украинцев, написала в своем Телеграмм-канале о том, что она не знает что такое "р**ня" (российская армия оккупантов, убивающая украинцев - авт.) и вообще она новости не смотрит.
Напомним, на протяжении года, когда Украина утопала в крови, Стужук рассказывала, что "ей с другой стороны виднее" и делала репосты других недалеких индивидов, которые объясняли, почему украинцам не стоит радоваться подрыву Крымского моста.
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