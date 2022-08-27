Скабеева прокомментировала слухи о разводе с Поповым

Скабеева / скриншот из видео

Российская пропагандистка и разжигательница ненависти Ольга Скабеева опровергла слухи о разводе со своим мужем-пропагандистом Евгением Поповым.

"Стоило только человеку в отпуск уйти! Официально опровергаю. Не тревожьтесь, пожалуйста", — ответила журналистка на вопрос поклонницы, которую цитирует 5-tv.ru.

Российская поклонница кремлевского рупора сильно занервничала из-за развода пары и заявлений Скабеевой относительно мужского достоинства ее мужа. Масла в огонь подлил и Попов, который в последнее время не появлялся в программе. Кстати, это говорит о том, что пара проводит отпуск порознь.

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РосСМИ сообщили, что "теперь в данной ситуации поставлена точка. Также звезда пропагандистских эфиров попросила фанатов прекратить распространять ложную информацию о расставании".

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что главные пропагандисты и разжигатели ненависти к украинскому народу Евгений Попов и Ольга Скабеева собираются разводится.

По информации вражеских новостных ресурсов, причиной развода стала путинистка Тина Канделаки, с которой якобы загулял муж Попов. Сообщается, что именно Скабеева подала на развод из-за "предательства мужа".

Кроме того, Скабееву собираются выкинуть не только из семейной жизни, а и из эфира. Так, Олег Злодеев, глава ВГТК, осенью 2019 года во всеуслышание заявил о переменах в программе "60 минут". Предполагалась, что место ведущей Ольги Скабеевой займет Тина Канделаки. Есть мнение, что информация об утверждении ее кандидатуры поступила из Кремля.

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