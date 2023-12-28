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Сильная милота: Кацурина показала, как Дантес читает ее сыну вечернюю сказку

Дмитрий Видоменко
28 декабря 2023, 19:32
Известная бизнесвумен и блогерша Даша Кацурина показала, как Дантес читает ее маленькому сыну Ивану сказку перед сном.
Кацурина
Даша Кацурина показала, как Дантес читает ее сыну сказку / коллаж Главред, фото Instagram

Известная бизнесвумен и блогерка Даша Кацурина показала, как ее возлюбленный ‒ певец и стендап-комик Владимир Дантес читает ее маленькому сыну от первого брака Ивану сказку перед сном. Девушка выложила соответствующую историю в Instagram.

Кацурина показала семейную идиллию на отдыхе с бойфрендом Дантесом и младшим ребенком от экс-супруга ‒ блогера и ресторатора Миши Кацурина.

Ранее девушка сообщила, что они отправились в отпуск в Карпаты ‒ и вместе с родителями, детьми и возлюбленным отпразднует Рождество и Новый год в Буковеле.

видео дня
Кацурина

Напомним, ранее Евгений Клопотенко раскрыл суть конфликта с Эктором Хименес-Браво, после которого кулинары стали нелестно высказываться друг о друге. Также украинский шеф-повар признался, стали ли коллеги недолюбливать его меньше.

Также стало известно, что Ирине Билык сделали предложение руки и сердца на Рождество. Об этом рассказала сама певица в беседе с поклонниками про необычные подарки на зимние праздники.

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Владимир Дантес новости шоу бизнеса Даша Кацурина
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