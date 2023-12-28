Сильная милота: Кацурина показала, как Дантес читает ее сыну вечернюю сказку

Известная бизнесвумен и блогерша Даша Кацурина показала, как Дантес читает ее маленькому сыну Ивану сказку перед сном.

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Даша Кацурина показала, как Дантес читает ее сыну сказку / коллаж Главред, фото Instagram

Известная бизнесвумен и блогерка Даша Кацурина показала, как ее возлюбленный ‒ певец и стендап-комик Владимир Дантес читает ее маленькому сыну от первого брака Ивану сказку перед сном. Девушка выложила соответствующую историю в Instagram.

Кацурина показала семейную идиллию на отдыхе с бойфрендом Дантесом и младшим ребенком от экс-супруга ‒ блогера и ресторатора Миши Кацурина.

Ранее девушка сообщила, что они отправились в отпуск в Карпаты ‒ и вместе с родителями, детьми и возлюбленным отпразднует Рождество и Новый год в Буковеле.

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Напомним, ранее Евгений Клопотенко раскрыл суть конфликта с Эктором Хименес-Браво, после которого кулинары стали нелестно высказываться друг о друге. Также украинский шеф-повар признался, стали ли коллеги недолюбливать его меньше.

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