"Сифилис, который выдает себя за веснушки": Михаил Кацурин рассказал про "денацификацию" Бердянска

Михаил Кацурин рассказал, как сегодня живет оккупированный рашистами Бердянск / instagram.com/misha_katsurin

Украинский музыкант, ресторатор и предполагаемый любовник певицы Нади Дорофеевой Михаил Кацурин рассказал про свой родной Бердянск, который сейчас находится в оккупации рашистов.

В ироничной форме он рассказал историю "бердянского нацизма" - по его словам нетерпимости в любых ее проявлениях никогда не было места в его городе: "У нас действительно был нацизм. Когда я учился в гимназии, в городе вел активную деятельность 1 скинхед. Он бухал и слушал "Коррозию металла". В то же время, в Бердянске училось несколько студентов из Африки и, однажды, скинхед сказал им какую-то грубость на Приморской площади, за что мгновенно получил от них [неценз.]. На том настоящая денацификация Бердянска завершилась".

Рассказ Кацурин сопроводил фотографиями родного Бердянска, и краткой справкой о том, как город живет под российской оккупацией сейчас.

Все же ресторатор не оставляет надежды на то, что увидит малую Родину украинской и свободной: "Теперь пришла россия. А россия - это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки. Греет душу только одно - 100 лет назад сифилис лечить не умели. А потом научились".

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