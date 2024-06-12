"Сидите тихо": путинистка Маша Распутина напала на Аллу Пугачеву

Российская певица Маша Распутина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказалась об артистах, которые покинули Россию.
В программе одного из главных российских пропагандистов Бориса Корчевникова путинистка прямо не назвала имя Пугачевой, но повторила ее фразу о "рабах и холопах", которую Примадонна ранее адресовала россиянам.
"Убежали, тогда сидите тихо. Зачем говорить про страну, которая давала вам все? Берете и обгаживаете все. Эти "рабы и холопы" ходили к вам на концерты, отдавали последние деньги", — разошлась Распутина.
Отметим, Алла Пугачева публично осуждает войну в Украине, которую развязала РФ, а также уехала с семьей жить в Израиль.
Кто такая Маша Распутина?
Маша Распутина — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.
В марте 2022 года призвала остановить вторжение России на Украину. Позднее поддержала вторжение и предложила казнить противников российского нападения на Украину.
Маша Распутина - последние новости по теме
Напомним, ранее Распутина заявила неприятные вещи в сторону Аллы Пугачевой. Так, Распутина утверждала, что она куда лучше Пугачевой. Россиянка уверена, что в одном она точно опередила свою давнюю соперницу
Ранее также певица-путинистка Маша Распутина попросту призвала ужесточить наказание для уехавших из РФ артистов - вплоть до смертной казни.
Вам может быть интересно:
- Известный украинский артист поговорил с Пугачевой и разоблачил ее настоящую сущность
- Шикарная Пугачева показала романтическую прогулку с Галкиным на яхте
- Пропагандисты ликуют: Галкину и Пугачевой запретили вьезд в популярную среди россиян страну
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред