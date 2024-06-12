"Сидите тихо": путинистка Маша Распутина напала на Аллу Пугачеву

Путинистка Маша Распутина раскритиковала Аллу Пугачеву за то, что она уехала из страны-оккупанта России.

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Маша Распутина налетела на Аллу Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, t.me/zvezdach_mag

Российская певица Маша Распутина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказалась об артистах, которые покинули Россию.

В программе одного из главных российских пропагандистов Бориса Корчевникова путинистка прямо не назвала имя Пугачевой, но повторила ее фразу о "рабах и холопах", которую Примадонна ранее адресовала россиянам.

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"Убежали, тогда сидите тихо. Зачем говорить про страну, которая давала вам все? Берете и обгаживаете все. Эти "рабы и холопы" ходили к вам на концерты, отдавали последние деньги", — разошлась Распутина.

Отметим, Алла Пугачева публично осуждает войну в Украине, которую развязала РФ, а также уехала с семьей жить в Израиль.

Кто такая Маша Распутина? Маша Распутина — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.

В марте 2022 года призвала остановить вторжение России на Украину. Позднее поддержала вторжение и предложила казнить противников российского нападения на Украину.

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Напомним, ранее Распутина заявила неприятные вещи в сторону Аллы Пугачевой. Так, Распутина утверждала, что она куда лучше Пугачевой. Россиянка уверена, что в одном она точно опередила свою давнюю соперницу

Ранее также певица-путинистка Маша Распутина попросту призвала ужесточить наказание для уехавших из РФ артистов - вплоть до смертной казни.

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