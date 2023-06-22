"Зачем тебе страшили нерусские": расистка Распутина отправила позорное голосовое своей дочери

Маша Распутина, распухшая и хриплая, относит к высшей расе.

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Маша Распутина оказалась страшной расистской / uznayvse.ru

Российская певица Маша Распутина, которая поддерживает террориста Путина вместе с остальной престарелой когортой российских звезд, обратилась к своей дочери, чтобы помочь ей выбрать избранника.

В телеграмм-каналы попало голосовое сообщение заботливой матери. В частности, она ругает дочь за то, что та выбрала себе какого-то "юродивого чурку". Она также выдала совершенно расистский бред относительно русской белой расы.

К слову, таким образом она "наставляла" свою 22-летнюю дочь Машу на путь истинный.

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"Маша, ты совсем охренела?! Нахрена тебе этот дядя, жид пархатый? Ты чо таких чурок юродивых подбираешь? Среди таксистов ищешь, уже совсем низко пала! Тебе надо взять и по заднице нахлестать палкой! Зачем тебе страшилы нерусские? Запомни: смешанные браки приводят к дебилизму детей! Нельзя смешивать одну нацию с другой! У нас белая раса, мы расены! Надо русского парня искать или европейца! Но только не этих ублюдков", - говорит "звезда".

На видео - наставления российской певицы Маши Распутиной:

Она подытоживает и поясняет, что она - "Мария Николаевна Распутина и ей эти звери, говнюки, нелюди не нужны!".

Напомним, ранее Распутина заявила неприятные вещи в сторону Аллы Пугачевой. Так, Распутина утверждала, что она куда лучше Пугачевой. Россиянка уверена, что в одном она точно опередила свою давнюю соперницу

Ранее также певица-путинистка Маша Распутина попросту призвала ужесточить наказание для уехавших из РФ артистов - вплоть до смертной казни.

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