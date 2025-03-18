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"Шок-контент": сын-блондин предательницы Повалий показал ее внука

Алена Кюпели
18 марта 2025, 09:42
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Денис Повалий удивляет противоречивыми заявлениями и своими образами.
Денис Повалий стал похож на Олега Винника
Денис Повалий стал похож на Олега Винника / Коллаж Главред, фото Instagram/den_povaliy

Кратко:

  • Как выглядит внук Повалий
  • Как изменился сын запроданки Денис

Единственный сын предательницы Украины Таисии Повалий – украинский музыкант Денис Повалий, который славится своими противоречивыми заявлениями, появился в Instagram.

На своей странице он показал, как проводит время и где находится. В частности, Повалий показал, как проводит время со своим сыном и с женой. Повалий отлично себя чувствует за границей, а именно в Испании.

видео дня

Он показал, как гуляет со своей семьей в зоопарке в провинции Мурсия, в то время, как в Украине гибнут молодые мужчины его возраста, защищая страну от российского вторжения.

Денис Повалий развлекается в зоопарке
Денис Повалий развлекается в зоопарке / Скриншот Instagram/den_povaliy

Он также показал, как выглядит его сын и внук запроданки Повалий - мальчик по имени Демьян.

Как выглядит внук Повалий
Как выглядит внук Повалий / Скриншот Instagram/den_povaliy

Как известно, Денис Повалий женат на Светлане Вихровой. Пара поженилась в 2015 году, а уже 22 февраля 2019 года у них родился сын Демьян. Мальчику сейчас 6 лет.

Повалий с сыном
Повалий с сыном / Скриншот Instagram/den_povaliy

К слову, недавно Повалий примерил на себя новый образ. В частности, он стал блондином с длинными волосами.

Денис Повалий стал блондином
Денис Повалий стал блондином / Скриншот Instagram/den_povaliy

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее украинский музыкант Андрей Данилко (певица Верка Сердючка) откровенно высказался про бывшую подругу Таисию Повалий, хорошими отношениями с которой когда-то гордился.

Также певица-предательница Таисия Повалий с крокодильими слезами на глазах рассказала о поездке в оккупированный Луганск, и поделилась мечтами про концерт в Киеве.

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Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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