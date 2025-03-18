"Шок-контент": сын-блондин предательницы Повалий показал ее внука

Кратко:
- Как выглядит внук Повалий
- Как изменился сын запроданки Денис
Единственный сын предательницы Украины Таисии Повалий – украинский музыкант Денис Повалий, который славится своими противоречивыми заявлениями, появился в Instagram.
На своей странице он показал, как проводит время и где находится. В частности, Повалий показал, как проводит время со своим сыном и с женой. Повалий отлично себя чувствует за границей, а именно в Испании.
Он показал, как гуляет со своей семьей в зоопарке в провинции Мурсия, в то время, как в Украине гибнут молодые мужчины его возраста, защищая страну от российского вторжения.
Он также показал, как выглядит его сын и внук запроданки Повалий - мальчик по имени Демьян.
Как известно, Денис Повалий женат на Светлане Вихровой. Пара поженилась в 2015 году, а уже 22 февраля 2019 года у них родился сын Демьян. Мальчику сейчас 6 лет.
К слову, недавно Повалий примерил на себя новый образ. В частности, он стал блондином с длинными волосами.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее украинский музыкант Андрей Данилко (певица Верка Сердючка) откровенно высказался про бывшую подругу Таисию Повалий, хорошими отношениями с которой когда-то гордился.
Также певица-предательница Таисия Повалий с крокодильими слезами на глазах рассказала о поездке в оккупированный Луганск, и поделилась мечтами про концерт в Киеве.
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Кто такая Таисия Повалий?
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
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