Шили под обстрелами: украинка показала "живой" костюм на "Мисс Мира 2024"

19-летняя победительница конкурса "Мисс Украина 2023" София Шамия впервые показала наряд, в котором будет представлять Украину на конкурсе в Индии. Наряду дали название The forest song ("Лісова пісня"), он создан по мотивам произведения Леси Украинки "Мавка".
Костюм сшит харьковским брендом MYVO, дизайнером выступила Анна Чирва. Известно, что наряд изготавливали 2 месяца под обстрелами террористической РФ.
На официальной странице в Instagram представители оргкомитета Miss Ukraine рассказали все детали:
"Мастерская, в которой рождался костюм, неоднократно получала повреждения. Но несмотря на попытки врага нас сломать, наши дизайнеры в очередной раз доказали, что украинцы – непобедимы".
Костюм сшит глубокого зеленого цвета с огромным золотым цветком папоротника сзади платья. Ткань повторяет форму листья и создает "живой" эффект. Волосы Софии будет украшать венок в желто-золотых тонах.
"Мавка в "Лісовій пісні" олицетворяет бессмертную силу природы – источник вечной жизни. Главная героиня является воплощением красоты, таинственности лесных троп, очаровательной загадочности и желаемой свободы. Земля расцветает и зеленеет под каждым ее шагом. На руках браслетами обвиваются золотые животворные цветы: рассказывают ей все, что чувствует лес, распускаются и прячутся в листьях. Героиня отражает доброту, свободолюбие и глубину человеческой души нашего народа. Она является образом гармоничного сочетания человека с природой, символом заботы об окружающей среде и ее защиты", – отметили представители оргкомитета Miss Ukraine.
Этим платьем представители оргкомитета Miss Ukraine решили обратить внимание всего мира на экологическую катастрофу в Украине:
"Сегодня украинская природа является молчаливой жертвой войны. Сожжены промышленные объекты и леса, отравленный воздух и водные ресурсы, загрязнены минами и снарядами почвы, массовая гибель животных и растений", – прокомментировали на странице "Мисс Украина" в Instagram.
Напомним, в прошлом году представительница Украины на конкурсе Мисс Вселенная-2023 Ангелина Усанова не вошла в топ-20 соревнования.
Добавим, Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях отпраздновала Новый год на одном из наиболее дорогих горнолыжных курортов - Куршевеле.
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