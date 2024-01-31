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Мисс Мира-2023: участница от Украины рассказала на конкурсе талантов про войну

Анна Подгорная
31 января 2024, 13:27
София Шамия направила свою презентацию на то, чтобы мир не забывал про трагические события, которые сейчас происходят в нашей стране.
София Шамия
София Шамия на конкурсе талантов на Мисс Мира-2023 рассказала про войну в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sfshamie

18-летняя художница София Шамия получила титул "Мисс Украина 2023" и будет представлять нашу страну на конкурсе "Мисс Мира" в марте 2024 года. На хрупкие плечи девушки легла серьезная миссия - донести красоту целой страны через ее собственную.

К этой задаче София подошла ответственно - на видеопредставлении, которое она и ее команда сняли к конкурсу талантов на "Мисс Мира", она не только рассказала про себя и свои достижения, но и напомнила всему миру, что ее прекрасная родина сейчас страдает из-за войны.

Шамия представила серию своих картин, посвященных украинским городам. Их художница использует, как инструмент в помощи пострадавшим от российской агрессии украинцам.

"Когда в Украине началась война, я задумалась над тем, как я могу быть полезной для моей страны, и тогда у меня возникла идея использовать свой талант художника для помощи пострадавшим от вторжения россии, организовывая благотворительные аукционы с моими работами. Я хочу, чтобы война закончилась как можно быстрее, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать достижению этой цели", - рассказала София. Вырученные средства она направляет на помощь организации "Frontline Medics" и Центру помощи детям во Львове.

Смотрите видеопрезентацию Мисс Украины-2023 к конкурсу "Мисс Мира":

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