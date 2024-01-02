"Мисс Украина Вселенная" в кружевах феерично отметила новый год в дорогущем Куршевеле

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях феерично отпраздновала Новый год на одном из наиболее дорогих горнолыжных курортов в Европе - Куршевеле.
И не забыла написать об этом на своей странице в Instagram. Она также похвасталась очень соблазнительным нарядом, который она выбрала для встречи нового 2024 года.
В частности, Мисс выбрала черные кружева, бархатное платье, чулки и глубокое декольте.
Свой пост она подписала лаконичным: "С новым годом".
Напомним, прошлой весной откровенно рассказала, как резко набрала вес. Стресс она заедала, поэтому поправилась за короткий срок. Неплях, которая ранее обладала модельными параметрами, долгое время наслаждалась своей обновленной пышной фигурой, но сейчас приняла решение все же скинуть лишние кило.
Ранее Неплях также поделилась, как она стала жертвой абьюзера. Своей личной драмой Неплях поделилась на своей странице в Instagram. В сети 29-летняя Неплях показала фотодоказательства побоев и перечислила признаки типичного абьюзера.
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