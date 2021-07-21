Шалости с хорошим концом - начались съемки украинского фильма Соседка

Соседка - новый фильм / ТСН

Телеканал 1+1 с поддержкой Госкино и студии F Films занимаются разработкой нового формата романтических комедий в Украине.

Знаменитая нестандартным форматом творчества Ирэна Карпа приняла вызов и написала сценарий для этого нового фильма.

Соседка - это романтическая украинская комедия.

"Я сама обожаю комедии с шалостями и хорошим концом, - говорит автор сценария. - А в этом фильме мы катком проедемся по стереотипам об отношениях между мужчиной и женщиной и семейных ценностях".

Фильм Соседка на 1+1 - сюжет и актеры

Это комедийная история о яром холостяке-ловеласе Петре, который на вечеринке с друзьями заключает пари, что сможет прожить под одной крышей с женщиной в течение месяца. Но его "соседка" по квартире, оказывается, "с прицепом".

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Сюжет фильма показывает все комические моменты того, как Петр ладит с учительницей музыки, которая к нему приехала сразу с двумя детьми.

Режиссером проекта стала Наталья Пасеницкая. В главной роли снимается актер Артемий Егоров, кто из звезд станет его партнершей в фильме - продюсеры сейчас не разглашают.

Соседка - фильм / ТСН

Съемки решили начать с масштабных luxury локаций - тем более, что сейчас лето. Так что работа закипела на пляжном комплексе Osocor, гольф-клубе GolfStream, казино Shangri La в отеле Fairmont.

"Мы хотим снять остроумный и зрелищный ром-ком, очень верим в этот жанр и его потенциал для широкого проката, - говорит шоуранер и соучредитель компании F Films Олеся Ногина. - После карантинов и локдаунов зрители хотят свежих и качественных зрелищ. Надеемся, что наша романтическая лента развлечет украинцев в эти нелегкие времена".

Соседка - фильм / ТСН

Пока что нет точных графиков окончания съемок фильма, как и не рассекречен весь актерский состав фильма.

Но 1+1 начал забавный марафон, в ходе которого будет всплывать все больше информации о комедии.