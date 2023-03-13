Шакира бьет мировые рекорды благодаря изменщику Пике

Новый трек Шакиры, который она посвятила своему неверному супругу, принес ей множество рекордов в Книге рекордов Гиннеса.

Шакира попала в книгу рекордов Гиннеса благодаря треку "Music Sessions #53", который она посвятила Жерару Пике / instagram.com/shakira

Колумбийская певица Шакира рассталась со своим партнером, испанским футболистом Жераром Пике, в июне из-за измен спортсмена. И хоть пара официально так и не заключила брак, вместе они воспитывали двоих общих детей.

Негативные эмоции из-за предательства артистка направила в творчество, и это принесло свои благодатные плоды. Так во время интервью для Джимми Феллона на The Tonight Show она рассказала, что ее танцевальный трек "Music Sessions #53", который она посвятила неверному мужу, попал в Книгу рекородов Гиннеса сразу в 14 категориях.

Среди прочих, ее композиция в коллаборации с диджеем Bizarrap собрала 100 миллионов просмотров на YouTube среди латиноамериканских композиции, и стала наиболее скачиваемой на музыкальной платформе Spotify за сутки (также среди латиноамериканских треков).

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Шакира призналась, что писала эту песню в качестве "здорового способа выпустить свои эмоции", но она рада, что трек стал своеобразным манифестом всех женщин, которых когда-либо предавали возлюбленные.

"Которым приходилось так долго мириться со всяким дерьмом. Хотя я и писала эту песню для себя, мне кажется, она предназначена для всех женщин, которым нужно выговориться, которым нужен голос, говорящий за них", - подчеркнула артистка.

Напомним, 45-летняя колумбийская певица Шакира и 35-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.

Ранее Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.

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