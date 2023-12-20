Сестра поделилась плохими новостями о здоровье Селин Дион

Сестра звездной певицы поделилась неутешительными новостями о здоровье артистки.

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Селин Дион страдает от редкого заболевания / Коллаж Главред, фото Instagram/celinedion

Легендарная канадская певица Селин Дион больше не "контролирует свои мышцы", сообщает ее старшая сестра Клодетт.

По информации The Daily Mail, Спустя год после того, как в декабре прошлого года Селин Дион была вынуждена отменить свое мировое турне, ее 74-летний брат и сестра предположили, что может пройти некоторое время, прежде чем 55-летняя Селин вернется на сцену после борьбы с неврологическим расстройством, называемым "синдром жесткого человека".

Состояние Селин, которое является прогрессирующим и неизлечимым. Оно заставляет организм атаковать собственные нервные клетки и серьезно влияет на подвижность.

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"Она много работает, но не контролирует свои мышцы. Что разбивает мне сердце, так это то, что она всегда была дисциплинированной", — рассказала Клодетт. Она всегда много работала. Наша мама всегда говорила ей: "Ты сделаешь это хорошо, ты сделаешь это правильно".

Она продолжила: "Это правда, что и в нашей, и в ее мечтах цель — вернуться на сцену. В каком объеме? Я не знаю".

Клодетт добавила: "Голосовые связки — это мышцы, и сердце — тоже мышца. Поскольку это один случай на миллион, ученые не проводили столь обширных исследований, потому оно не включало такое количество людей".

Клодетт ранее рассказала, что, несмотря на работу с "ведущими исследователями в этой области", здоровье ее сестры не улучшилось.

"Мы не можем найти ни одного действенного лекарства, но важно иметь надежду", - добавляет она.

В октябре Клодетт сказала, что Селин не пользуется инвалидной коляске и все еще планирует вернуться к выступлениям.

Напомним, буквально недавно сестра Селин Дион поделилась хорошими новостями о здоровье певицы. Она была замечена на хоккейном матче вместе с сыновьями Рене-Шарлем, 22 года, и близнецами Эдди и Нельсоном, 13 лет.

Болезнь Селин Дион:

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

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