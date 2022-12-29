Сергей Притула рассказал, почему не узнал брата, который освобождал Ирпень от оккупантов

Украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула известен своими грандиозными благотворительными сборами на помощь ВСУ. Он не стал защищать нашу страну от российского оккупанта с оружием в руках, однако не меньше пользы принес в качестве волонтера и мощного спикера.
Тем не менее его семья все же подарила стране защитника - им стал старший брат шоумена по имени Василий, который, по словам Сергея, в связке с двумя снайперами участвовал в освобождения города Ирпень.
В интервью для Маши Ефросининой волонтер признался: когда увидел брата после боевых действий в первый раз, не смог его узнать - так сильно война изменила мужчину.
"Когда они вышли из Ирпеня, я просто не узнал его. Это был человек с каким-то совершенно черным лицом. И не потому, что оно было грязным... Я не знаю, как этот пигмент появляется у людей, которые непосредственно касаются боевых действий", - рассказывает Сергей Притула.
Сейчас известно, что Василий Притула после освободительной миссии в Ирпене вернулся к своей довоенной деятельности - успешной адвокатской практике.
Ранее стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.
Также участник группы TVORCHI, нигериец Джеффри Кенни признался, почему категорически отказался бежать из Украины, когда Россия начала полномасштабное вторжение.
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