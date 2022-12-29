Сергей Притула рассказал, почему не узнал брата, который освобождал Ирпень от оккупантов

Шоумен признался, что после ужасов, увиденных его братом Василием на оккупированных территориях, тот очень изменился.

Сергей Притула рассказал Маше Ефросининой, как изменился его брат Василий после участия в освобождении Ирпеня / instagram.com/siriy_ua

Украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула известен своими грандиозными благотворительными сборами на помощь ВСУ. Он не стал защищать нашу страну от российского оккупанта с оружием в руках, однако не меньше пользы принес в качестве волонтера и мощного спикера.

Тем не менее его семья все же подарила стране защитника - им стал старший брат шоумена по имени Василий, который, по словам Сергея, в связке с двумя снайперами участвовал в освобождения города Ирпень.

В интервью для Маши Ефросининой волонтер признался: когда увидел брата после боевых действий в первый раз, не смог его узнать - так сильно война изменила мужчину.

"Когда они вышли из Ирпеня, я просто не узнал его. Это был человек с каким-то совершенно черным лицом. И не потому, что оно было грязным... Я не знаю, как этот пигмент появляется у людей, которые непосредственно касаются боевых действий", - рассказывает Сергей Притула.

Сейчас известно, что Василий Притула после освободительной миссии в Ирпене вернулся к своей довоенной деятельности - успешной адвокатской практике.

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