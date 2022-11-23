В Сети появились редкие фото с первой свадьбы Сергея Притулы

Сергей Притула был женат дважды: на Екатерине Сопельник и на Юлии Андрийчук / instagram.com/siriy_ua

Волонтер, шоумен и политик Сергей Притула с 2015 года женат на Екатерине Сопельник, с которой растит и воспитывает двоих дочерей: Соломию (2017) и Стефанию (2021).

Для Притулы это - второй брак. Ранее он был женат на Юлии Андрийчук. От первого брака у шоумена есть сын Дмитрий, которому сейчас 14 лет. Известно, что Сергей поддерживает связь с первенцем и находится в приятельских отношениях с бывшей женой.

Про их брак известно не много. Семья быстро распалась из-за недоразумений, которые Сергей и Екатерина не смогли разрешить. Так развод объясняет сам Притула. Недавно в социальной сети TikTok появились редкие кадры со свадьбы деятеля с его первой супругой.

В видеоролике много кадров со свадьбы Сергея и Юлии. Притула на фото еще с длинными волосами - таким его помнят во времена резидентства в Comedy Club UA и съемок скетч-шоу Файна Юкрайна.

Ранее стало известно, что 49-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум планирует подарить своему нынешнему мужу, 33-летнему немецкому музыканту Тому Каулитцу, ребенка.

Украинская блогерка, бизневумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как попала с годовалым ребенком в ДТП в Киеве.

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