Сергей Притула показал редкое фото со своим старшем сыном-копией - детали

Сергей Притула порадовал поклонников новым снимком.

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Сергей Притула провел время с старшим сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Притула

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Сергей Притула поздравил всех с Новым годом

Волонтер показался с сыном в новогодних луках

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула засветился вместе со своим сыном Дмитрием от первого брака.

На своей странице в соцсетях Притула опубликавал видео, в котором с сыном поздравил всех с Новым годом.

видео дня

Отметим, Сергей не часто показывает своего старшего сына и трудно не заметить, как вырос 16-летний Дмитрий. Видео парни сняли в свитерах с новогодними принтами на фоне елки.

"Пусть 2025 год принесет в ваши семьи много хороших новостей! Чтобы все наши воины были со щитом! Чтобы было из чего донатить! Не ссорьтесь и любите друг друга! Пусть здоровье будет таким, чтобы вы забыли дорогу в аптеку! С Новым годом! Пусть принесет победу!" – сказали Сергей и Дмитрий.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Лолита Милявская похвасталась подарками от российских фанатов. Певица также отметила, что отправляется на отдых к морю.

А также путинист Филипп Киркоров призналась, что его дочь Алла-Виктория имеет сложный характер и часто "делает нервы" всем. Певец не в восторге от поведения дочери, но он все же старается приучать ее к труду.

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Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

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