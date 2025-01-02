Сергей Притула показал редкое фото со своим старшем сыном-копией - детали

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- Сергей Притула поздравил всех с Новым годом
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Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула засветился вместе со своим сыном Дмитрием от первого брака.
На своей странице в соцсетях Притула опубликавал видео, в котором с сыном поздравил всех с Новым годом.
Отметим, Сергей не часто показывает своего старшего сына и трудно не заметить, как вырос 16-летний Дмитрий. Видео парни сняли в свитерах с новогодними принтами на фоне елки.
"Пусть 2025 год принесет в ваши семьи много хороших новостей! Чтобы все наши воины были со щитом! Чтобы было из чего донатить! Не ссорьтесь и любите друг друга! Пусть здоровье будет таким, чтобы вы забыли дорогу в аптеку! С Новым годом! Пусть принесет победу!" – сказали Сергей и Дмитрий.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Лолита Милявская похвасталась подарками от российских фанатов. Певица также отметила, что отправляется на отдых к морю.
А также путинист Филипп Киркоров призналась, что его дочь Алла-Виктория имеет сложный характер и часто "делает нервы" всем. Певец не в восторге от поведения дочери, но он все же старается приучать ее к труду.
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Кто такой Сергей Притула?
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
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