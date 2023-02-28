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Семья приоткрыла тайну смерти младшего брата экс-возлюбленной Кличко Хайден Панеттьери

28 февраля 2023, 21:02
Сообщается, что 28-летний Дженсен Панеттьери умер из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.
Хайден Панеттьери, брат
Хайден Панеттьери и ее брат Дженсен / коллаж фото ua.depositphotos.com и Twitter

Дженсен Панеттьери – брат экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери, скончался в возрасте 28 лет из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщает портал ET со ссылкой на семью.

Молодой человек ушел из жизни из-за кардиомегалии (увеличения размеров и массы сердца).

"Судмедэксперт сообщил, что внезапная смерть Дженсена была причинена кардиомегалией в сочетании с осложнениями на аортальном клапане", — говорится в официальном заявлении семьи Панеттьери.

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Ее члены также поблагодарили поклонников за поддержку в такие тяжелые для них времена.

"Наша семья искренне благодарна за любовь и поддержку в то время, когда мы переживаем эту невыносимую потерю, и просим уважать нашу частную жизнь во время траура", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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