Семья приоткрыла тайну смерти младшего брата экс-возлюбленной Кличко Хайден Панеттьери

Дженсен Панеттьери – брат экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери, скончался в возрасте 28 лет из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщает портал ET со ссылкой на семью.
Молодой человек ушел из жизни из-за кардиомегалии (увеличения размеров и массы сердца).
"Судмедэксперт сообщил, что внезапная смерть Дженсена была причинена кардиомегалией в сочетании с осложнениями на аортальном клапане", — говорится в официальном заявлении семьи Панеттьери.
Ее члены также поблагодарили поклонников за поддержку в такие тяжелые для них времена.
"Наша семья искренне благодарна за любовь и поддержку в то время, когда мы переживаем эту невыносимую потерю, и просим уважать нашу частную жизнь во время траура", — говорится в заявлении.
Напомним, ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.
Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.
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