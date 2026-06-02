Семья Остапчука обустраивается в Канаде: жена шоу-мена показала новое жилье

Семья Остапчука обустраивается в Канаде

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Катерина Остапчук, поделилась подробностями жизни семьи после переезда в Канаду. В своем Telegram-канале она провела небольшой рум-тур по новой квартире и рассказала о первых впечатлениях от жизни за границей.

Новое жилье семьи оформлено в современном стиле с преобладанием светлых оттенков. В квартире есть просторная кухня с белоснежным гарнитуром, обеденная зона с мраморным столом и вся необходимая бытовая техника. Одним из главных преимуществ Катерина назвала панорамные окна, из которых открывается впечатляющий вид на город.

Блогерша также продемонстрировала спальню, выполненную в минималистичном дизайне. Комната оборудована большой кроватью и имеет выход на балкон, откуда можно любоваться городской панорамой Монреаля. Несмотря на то что квартира рассматривается как временный вариант, семья уже постепенно налаживает быт и привыкает к новой обстановке.

Катерина не скрывает и финансовую сторону переезда. По ее словам, первая покупка продуктов в местном супермаркете обошлась примерно в пять тысяч гривен в пересчете на украинскую валюту. Что касается аренды жилья, то стоимость дома в регионе может достигать около 128 тысяч гривен в месяц. При этом многие объекты сдаются без мебели, что значительно усложняет поиск подходящего варианта.

Сейчас супруги продолжают искать более просторное жилье. В ближайших планах семьи - аренда автомобиля и переезд в отдельный дом, который будет более удобным для проживания с маленьким ребенком. Катерина призналась, что для них важнее комфорт и спокойствие, чем жизнь в многоквартирном комплексе.

По словам блогерши, адаптация к жизни в Канаде проходит достаточно комфортно. Ей пришлись по душе местная кухня, атмосфера и образ жизни. Сравнивая расходы с украинскими реалиями, она отметила, что существенной разницы не почувствовала, а некоторые категории затрат оказались даже ниже ожидаемых.

Ранее Катерина рассказывала, что решение о переезде супруги обсуждали около года. Одной из причин стала ситуация с безопасностью в Украине. В частности, во время одной из российских атак был поврежден дом под Киевом, связанный с Владимиром Остапчуком и его бывшей супругой Христиной Горняк.

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

