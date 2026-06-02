Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Семья Остапчука обустраивается в Канаде: жена шоу-мена показала новое жилье

Виталий Кирсанов
2 июня 2026, 18:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Новое жилье семьи оформлено в современном стиле с преобладанием светлых оттенков.
Семья Остапчука обустраивается в Канаде
Семья Остапчука обустраивается в Канаде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Кратко:

  • В квартире есть просторная кухня с белоснежным гарнитуром
  • Спальня выполнена в минималистичном дизайне
  • В планах семьи - аренда автомобиля и переезд в отдельный дом

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Катерина Остапчук, поделилась подробностями жизни семьи после переезда в Канаду. В своем Telegram-канале она провела небольшой рум-тур по новой квартире и рассказала о первых впечатлениях от жизни за границей.

Новое жилье семьи оформлено в современном стиле с преобладанием светлых оттенков. В квартире есть просторная кухня с белоснежным гарнитуром, обеденная зона с мраморным столом и вся необходимая бытовая техника. Одним из главных преимуществ Катерина назвала панорамные окна, из которых открывается впечатляющий вид на город.

видео дня

Блогерша также продемонстрировала спальню, выполненную в минималистичном дизайне. Комната оборудована большой кроватью и имеет выход на балкон, откуда можно любоваться городской панорамой Монреаля. Несмотря на то что квартира рассматривается как временный вариант, семья уже постепенно налаживает быт и привыкает к новой обстановке.

Катерина не скрывает и финансовую сторону переезда. По ее словам, первая покупка продуктов в местном супермаркете обошлась примерно в пять тысяч гривен в пересчете на украинскую валюту. Что касается аренды жилья, то стоимость дома в регионе может достигать около 128 тысяч гривен в месяц. При этом многие объекты сдаются без мебели, что значительно усложняет поиск подходящего варианта.

Сейчас супруги продолжают искать более просторное жилье. В ближайших планах семьи - аренда автомобиля и переезд в отдельный дом, который будет более удобным для проживания с маленьким ребенком. Катерина призналась, что для них важнее комфорт и спокойствие, чем жизнь в многоквартирном комплексе.

По словам блогерши, адаптация к жизни в Канаде проходит достаточно комфортно. Ей пришлись по душе местная кухня, атмосфера и образ жизни. Сравнивая расходы с украинскими реалиями, она отметила, что существенной разницы не почувствовала, а некоторые категории затрат оказались даже ниже ожидаемых.

  • Семья Остапчука обустраивается в Канаде
    Семья Остапчука обустраивается в Канаде Фото: ТК Катерина Остапчук
  • Семья Остапчука обустраивается в Канаде
    Семья Остапчука обустраивается в Канаде Фото: ТК Катерина Остапчук
  • Семья Остапчука обустраивается в Канаде
    Семья Остапчука обустраивается в Канаде Фото: ТК Катерина Остапчук
  • Семья Остапчука обустраивается в Канаде
    Семья Остапчука обустраивается в Канаде Фото: ТК Катерина Остапчук
  • Семья Остапчука обустраивается в Канаде
    Семья Остапчука обустраивается в Канаде Фото: ТК Катерина Остапчук

Ранее Катерина рассказывала, что решение о переезде супруги обсуждали около года. Одной из причин стала ситуация с безопасностью в Украине. В частности, во время одной из российских атак был поврежден дом под Киевом, связанный с Владимиром Остапчуком и его бывшей супругой Христиной Горняк.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что британская певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер официально стали мужем и женой. Свадебная церемония состоялась 31 мая в районе Мэрилебон в Лондоне и продлилась около 40 минут. Торжество прошло накануне масштабного празднования в Италии, которое пара планирует провести в кругу близких и друзей.

Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес новости шоу бизнеса Владимир Остапчук новости Канады
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

18:28Война
Может ли Россия вести войну против Украины ещё 2–3 года: ответ эксперта

Может ли Россия вести войну против Украины ещё 2–3 года: ответ эксперта

18:26Война
Россия вновь атаковала Днепр: число погибших и раненых резко возросло

Россия вновь атаковала Днепр: число погибших и раненых резко возросло

17:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шага

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шага

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряются

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряются

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Последние новости

20:23

Неудачные дни июня: какие три знака зодиака столкнутся с проблемами

20:02

Гороскоп на завтра, 3 июня: Ракам — важное решение, Водолеям — разочарование

19:53

Рок-хит 38-летней давности назвали самой тревожной песней десятилетияВидео

19:32

Как спасти огород после непогоды — чем опрыскать кусты от стресса

19:31

Экзотическое украинское слово "вубрус": что оно на самом деле означает

Россия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — ПреображенскийРоссия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — Преображенский
19:23

Набор школьников на летнюю практику в ТЦК и СП: в полиции сделали заявление

19:03

Люди добавляют лимонный сок при стирке, и старые вещи меняются на глазах

18:55

Семья Остапчука обустраивается в Канаде: жена шоу-мена показала новое жильеФото

18:54

Легенда о сокровищах Ярослава Мудрого "ожила": что нашли в центре КиеваВидео

Реклама
18:54

Как выглядит младшая дочь Меладзе: редкое фото

18:28

"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

18:27

Как красиво назвать Юлию на украинском языке — лингвист удивил своими вариантами

18:26

Скандал из-за палаток в метро во время атаки: запретят ли их использование в столицеФото

18:26

Может ли Россия вести войну против Украины ещё 2–3 года: ответ эксперта

18:20

Турист тайком пробрался к дикарям и оставил им странный подарокВидео

17:53

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке пенсионера с газетой за 21 с

17:45

Россия вновь атаковала Днепр: число погибших и раненых резко возросло

17:42

У России есть два сценария усиления ударов: к чему готовиться украинцам

17:32

На Житомирщине выросла средняя зарплата: в каких сферах самые высокие доходы

17:26

Мясо получится мягким и сочным: что опытные повара добавляют перед жаркой

Реклама
17:25

Почему нельзя передавать деньги через порог: какую тайну скрывает эта приметка

17:24

Новые прозрачные солнечные панели позволят получать электричество из окон

17:04

Путин может пойти на мир с Украиной: когда закончится война и какова роль Трампа

16:54

Денежный успех на горизонте: какие три знака зодиака ждут приятные перемены

16:48

Почти до 100 гривен: когда тарифы на воду в Тернополе могут вырасти

16:42

Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

16:34

В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

16:27

Конец "привилегий": одна из стран ЕС требует отменить защиту для мужчин с Украины

16:24

Пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностейВидео

16:23

Избранник Денисенко сделал признание о начале их романа: "Осознание неизбежного"

15:55

Как удвоить урожай чеснока: одна процедура сделает головки крупными и крепкимиВидео

15:53

62-летний Брэд Питт провел вечер в Париже с 33-летней возлюбленной - СМИ

15:46

Азот вместо воздуха: когда им нужно накачивать колеса в автомобилеВидео

15:27

Олень Борис после длительного лечения сделал первые шаги: что с ним сейчас

15:26

Четыре ошибки делают образ безвкусицей: Андре Тан объяснил, чего избегатьВидео

15:13

Пугачеву в РФ обвинили в убийстве популярного певца

14:56

Звезда "Звездных войн" и "Терминатора" пожалела о съемках в фильмах

14:46

Женщина сравнила цены на продукты в Украине и Германии: разница удивилаВидео

14:43

Будет почти +30: в какие регионы придет жаркая погода

14:23

"Будем лечить": Ольга Сумская в больнице сообщила о диагнозе

Реклама
14:22

Всего одна простая привычка при смыве поможет сохранить туалет чистым

13:49

Почему 3 июня нужно наблюдать за ветром: какой церковный праздник

13:43

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

13:41

Они бежали в укрытие: в Киеве погибла мама, её детей госпитализировалиФото

13:35

"Неприятные вещи": путинистка Егорова не оставляет в покое бывшего мужа

13:11

Раскрыт секрет реки, из-за которой может "исчезнуть все в мире"Видео

13:05

Нужно ли на самом деле сливать первый бульон - ответ кулинаров удивит многих

13:02

Минус НПЗ, склады БпЛА и корабль: ВСУ ударили по важным объектам РФ

12:48

Одна ошибка в июне может погубить весь урожай: что нужно срочно сделать с виноградомВидео

12:14

Гороскоп Таро на завтра 3 июня: Тельцам - внимание, Овнам - риск

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять