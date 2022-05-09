Селин Дион вспомнила Украину на День матери

Селин Дион поддержала украинских матерей. Фото Instagram

Популярная канадская певица Селин Дион поздравила матерей.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В своем обращении певица вспомнила и Украину, в которой россия ведет бесчестную и жестокую войну.

Селин Дион мама троих детей. Фото Instagram

"В этот День матери мне очень повезло, что я могу быть со своими детьми. И я думаю о матерях в Украине и во всем мире, которые потеряли своих детей, и о тех матерях, которые постоянно переживают о том, как обезопасить своих детей, и о тех матерях, которые тратят каждую каплю своей энергии только на то, чтобы обеспечить своих детей самым необходимым для жизни. Эти матери действительно смелые, и я посвящаю этот День Матери всем им. Мы молимся, чтобы они обрели мир и утешение для своих семей", - написала исполнительница.

Напомним, ранее голливудская актриса и супер звезда Анджелина Джоли приехала в Украину. Она посетила беженцев, побывала во Львове и даже бежала в укрытие во время воздушной тревоги.