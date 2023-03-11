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Секретный ингредиент: Netflix покажет документальный фильм про борщ

11 марта 2023, 15:46
Клопотенко анонсировал новый фильм, который будет популяризировать украинское в мире.
Клопотенко
Клопотенко / Скриншот с instagram.com/klopotenko

Уже 30 марта стриминговый сервис Netflix покажет документальный фильм об украинском борще.

Об этом на своей странице сообщил повар, владелец ресторана Евгений Клопотенко.

По его словам, мир теперь увидит фильм, который выйдет под названием "Борщ. Секретный ингредиент". "Спасибо всем, кто работал над фильмом и продолжает популяризировать все украинское", - написал Клопотенко.

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Клопотенко
Клопотенко / Instagram

Напомним, ранее Клопотенко рассказал, какой бы едой накормил диктатора Путина, который уничтожает украинские мирные города и убивает украинцев.

Клопотенко отметил, что Путин достоин лишь продуктов человеческой жизнедеятельности - еды шеф-повар ему бы не поднес ни под каким предлогом. Кулинар был настолько горд своим ответом, что даже поделился им на своей странице в Instagram с заявлением о поиске су-шефа на тот случай, если эта гипотетическая ситуация станет реальной.

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Евгений Клопотенко
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