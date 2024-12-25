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Секретные встречи Миддлтон и Чарльза: Кейт готовят "к роли всей ее жизни"

Алена Кюпели
25 декабря 2024, 09:28
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Король Чарльз проводит много времени с Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон готовят к великому событию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

  • Король Чарльз проводит встречи с Кейт Миддлтон
  • Принцессу готовят к важной роли

Кейт Миддлтон тесно сотрудничает с королем Чарльзом, готовясь взять на себя роль всей своей жизни.

По данным издания OK, больной монарх встречается не только со своим старшим сыном принцем Уильямом, борющимся с раком, но и с принцессой Уэльской, сообщает источник.

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"У них с Чарльзом была частная встреча по поводу его выхода на пенсию раньше, чем ожидалось", — рассказал источник изданию. "Как вы можете себе представить, отношения между ними невероятно близкие, и они были огромным источником утешения друг для друга во время их сражений бок о бок с раком".

"Вот почему Чарльз приложил все усилия, чтобы дать ей достаточно времени для восстановления к неизбежному моменту, когда он и Камилла передадут эстафету", — добавил источник.

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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