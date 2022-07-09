Сдал с потрохами: пропагандист Машков подставил российских оккупантов на Донбассе

Актер даже не подозревает, что он сделал.
Российский и по совместительству пропагандист Кремля Владимир Машков сдал российских оккупантов.
Сам того не подозревая, Машков, пытаясь поднять боевой дух захватчиков, вышел с ними на связь, а видео было распространено в Интернете, пишут в Informnapalm.
В итоге журналистам удалось идентифицировать с десяток оккупантов, воюющих в Украине.
"Благодарим российских пропагандистов за возможность классического OSINT, по результатам которого нам удалось установить с десяток оккупантов воюющих в Украине. Работа по опознанию проведена совместно с партнерами OSINT Бджоли", - говорится в сообщении.
Читайте также"Мы не понимаем, как нам завидует Америка": дочь пропагандиста Машкова разорвала отношения с отцомВ процессе идентификации удалось установить, что речь идет о российских оккупантах из состава 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в/ч 22316 с местом дислокации г. Екатеринбург.
Напомним, ранее, в марте нынешнего года, Владимир Машков выступил с верноподданной речью на концерте на московском стадионе "Лужники" в честь 8-летия российской оккупации Крыма.
В ответ Мария Машкова в интервью телеканалу CNN заявила, что убеждения ее отца "разбивают ей сердце".
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