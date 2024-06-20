"Считают каждую копейку": дети путиниста Киркорова сидят без денег

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, признался, что ограничивает детей в деньгах.
В эфире на росТВ путинист сказал, что очень любит Аллу-Викторию и Мартина, но держит их в ежовых рукавицах.
"Они знают цену деньгам, потому что я их приучил, что они должны тратить только свои деньги, которые им подарили на день рождения или другие праздники. Поэтому они сейчас считают каждую копейку. Если не подарили, то без денег сидят. Я их не балую", — заявил Киркоров.
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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Отметим, Филипп Киркоров принял решение обрезать обеспечение своих детей, когда они станут взрослыми. Любитель Путина отметил, что он не собирается всю жизнь обеспечивать Аллу-Викторию и Мартина, а только помогать им.
А также уже много лет фанаты подозревают, что дети Анастасии Стоцкой не от ее бывшего мужа Сергея Абгаряна, а от путиниста Филиппа Киркорова. Поклонники отмечают, что с возрастом дочь Вера и сын Александр все больше похожи на Филиппа.
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