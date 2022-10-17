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Считает отцом украинца: как сейчас живет единственный сын Баскова

17 октября 2022, 15:44

Николай Басков лишь раз в одном из интервью последних лет заметил, что разлука с единственным ребенком далась ему тяжело.

Николай Басков
Как сейчас живет единственный сын Баскова/ скриншот

Личная жизнь певца Николая Баскова, который активно поддерживает войну в Украине, окутана мраком.

Как оказалось, у него есть сын, но певец не участвует в его жизни и отказывается говорить о нем в интервью, пишет eg.

Когда-то Николай был женат на Светлане Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. Именно она в 2006 году и подарила исполнителю его единственного на сегодняшний день сына Бронислава.

Но ни общий ребенок, ни, казалось бы, крепкий брак не удержали пару от желания разойтись. Причем расставание супругов случилось вскоре после появления на свет их малыша. Разводы в звездной тусовке явление частое, однако участь Николая была куда хуже. После расторжения брака Светлана запретила экс-супругу видеться с Брониславом. До сих пор ходят слухи, что на этом решении настоял отец бывшей жены Николая Борис Шпигель.

Своим папой наследник Баскова считает второго мужа матери, украинского бизнесмена Вячеслава Соболева.

Басков лишь раз в одном из интервью последних лет заметил, что разлука с единственным ребенком далась ему тяжело. Что касается Светланы, то она успела родить от второго мужа дочь Нину. Также известно, что в этом году Брониславу исполнилось уже 16 лет.

Напомним, ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

Также мы писали, что российская журналистка Ксения Собчак, которая до сих пор не озвучила внятной позиции по войне в Украине, "прошлась" по дуэту путинистов - Олегу Газманову и Александру Маршалу.

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Автор: Сергей Кущ
Николай Басков новости шоу бизнеса
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