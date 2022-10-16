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Сын Баскова отказался от всяческого общения со своим отцом

16 октября 2022, 04:45

Певец даже толком не знает, как выглядит его единственный сын Бронислав.

Николай Басков
Николай Басков / Instagram

Путинист и трус, придворный шут российского президента-террориста Николай Басков, оказывается, лишился сына и всяческого общения с ним.

20 лет назад Басков женился на дочери олигарха, Светлане Шпигель. В браке у пары родился сын, которого назвали Бронислав. Светлана после развода со скандалом забрала сына с собой в Израиль и запретила Баскову общаться с наследником. Сообщается даже, что Басков не знает, как выглядит его сын.

Один из ресурсов написал, что на одном из телешоу Баскову показали фото его сына, однако тот попросту не узнал парня.

Сын Баскова отказался от всяческого общения со своим отцом
Басков с сыном, который не очень счастлив на руках у папы. Фото rustars.tv

Молодой человек, которому уже исполнилось 16 лет, ведет закрытый образ жизни и живем вместе с мамой в Израиле. Известно лишь то, что Бронислав до сих пор не общается с родным отцом.

Сын Баскова отказался от всяческого общения со своим отцом
Сын Баскова

Напомним, ранее российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине, находился на отдыхе в Монако.

Но полноценно отдохнуть ему там не удалось - среди белого дня на улице жители города обложили его матами за пророссийскую позицию.

Прохожий, увидев Киркорова, последовал за ним с телефоном в руках. Он спросил у путиниста: "чей Крым?" Но артист никак не отреагировал, он продолжил не спеша идти.

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Николай Басков
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