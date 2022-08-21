Санкции ультрабогатым россиянам не помеха: жена Пескова перебила посуду в Греции

Навка может себе позволить путешествовать / РИА-Новости, Instagram

Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, поразвлекалась Греции.

По информации Телеграмм-канала "ЧТД", миллионерша Навка, несмотря на санкции, отметилась на тусовке в ресторане, где развлекаясь, перебила посуду.

"Она попала сразу под санкции Евросоюза и США, но лето на курортах Краснодарского края почему-то решила не проводить. На видео она весело бьет тарелки в греческом ресторане, пока плебеям (зачеркнуто) другим россиянам аннулируют визы", - написали в Телеграмм.

Между тем, Навка заявила, что она просто отдыхала в Турции, в городе Эфес, и зашла в ресторан.

Пост, кстати говоря, Навка удалила.

Напомним, ранее Татьяна Навка похвасталась в соцсетях, что она проводит свободное время в тире.

Во время посещения тира она взяла в руки штурмовую винтовку F90MBR, которая стоит на вооружении войск стран НАТО. Соответствующее фото появилось на Instagram-странице Навки.

При этом она еще и оставила под ним подпись: "Русская женщина должна уметь всё", очевидно испытывая гордость за то, как именно она проводит свободное время.

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