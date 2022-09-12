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Самым долгоправящим монархом Европы стала кузина усопшей Елизаветы II

12 сентября 2022, 00:29

Улыбчивая художница и полиглотка, которая стала первой женщиной-правителем своей страны.

Королева Маргрете II
Королева Маргрете II - самый долгоправящий монарх в Европе и последняя в мире правящая королева / instagram.com/detdanskekongehus

Смерть королевы Елизаветы II потрясла весь мир - она была не только умелым правителем для своей страны. Она была старейшим и самым долгоправящим монархом Европы - ее царствование длилось целых 70 лет.

Сейчас этот "титул" перешел к Маргрете II - правящей королеве Дании. В январе 2022 года она отметила 50 лет на престоле. Также, после смерти королевы Елизаветы, которой она приходилась четвероюродной сестрой, Маргрете стала единственной в мире правящей королевой.

Маргрете Александрина Торхильдур Ингрид (полное имя королевы) взошла на престол в 1972 году после смерти своего отца Фредерика IX. На тот момент ей был 31 год. Маргрете II, или как ее ласково называют Датчане, Дейзи стала первой женщиной-монархом Дании. До этого право престолонаследия имели в этой стране лишь мужчины.

Когда королева взошла на престол, поддержка монархии в Дании была низкой - всего 45%. Народ полагал монархию рудиментарной, излишней в современном демократическом мире.

Однако за 50 лет правления Маргрете II заслужила огромное уважение своего народа, и теперь на стороне королевы около 80% датчан. Историк Ларс Ховебакке Соренсен отмечает: "Ей удалось стать королевой, которая объединила датскую нацию во времена больших перемен: глобализации, появления мультикультурного государства, экономических кризисов в 1970-х, 1980-х и снова в 2008-2015 годах, а также пандемии".

Благодаря блестящему образованию, которое получил королева, она знает французский, немецкий, английский и шведский языки и принимала участие в переводе многих известных произведений. Также, благодаря таланту в изобразительном искусстве, королева сотрудничает с Королевским датским балетом и Королевским датским театром - оформляет для них декорации, а ее иллюстрации можно увидеть во многих книгах, например, в датском издании Властелина колец.

Королева Маргрете II
Королева Маргрете II - самый долгоправящий монарх в Европе и последняя в мире правящая королева / instagram.com/detdanskekongehus

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 74 года.

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