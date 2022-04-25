"Самые страшные минуты для нашей семьи": Сумская рассказала, почему ее старшая дочь не уезжает из РФ

Ольга Сумская переживает за дочь, которая осталась в России/ Instagram

Актриса Ольга Сумская, которая с самого начала войны осталась в Украине вместе со своим мужем и младшей дочерью, ответила на обвинения фанатов по умолчанию войны старшей дочерью.

Как сообщает Таблоид, Сумская рассказала, почему Антонина Паперная, проживающая в России, не осуждает и не покидает страну-агрессора.

"Я вижу, что здесь тысячи вопросов. Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Это самые страшные, очень трогательные минуты нашей семьи. Там (в России – ред.) другое информационное поле, оно страшное", - объяснила актриса.

"Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть едет. Черти что. Только выехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом - ну как это...", - рассказала Сумская.

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По словам Ольги, если бы была такая возможность, ее старшая дочь обязательно бы уехала из России.

Муж Сумской Виталий Борисюк также прокомментировал эту ситуацию.

По его словам, многие их друзья пишут в личные сообщения. Они понимают, что происходит в Украине, но боятся наказания. Мол, надо выбирать – или сказать слово, или сесть за решетку.