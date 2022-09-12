"Самые дорогие встречи": Виталий Ким удивил поклонников редким фото с сестрой

Виталий Ким показал редкое фото сестры Ольги / instagram.com/kimkimvitalii

Украинский бизнесмен и председатель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказывает о личной жизни неохотно. Фотографии его семьи и жены редко встретишь в его социальных сетях, тем более сейчас, когда Николаев и область под ежедневными обстрелами рашистов.

Тем не мене в своем плотном графике он смог выделить немного времени для сестры, с которой, вероятно, встретился после долгой разлуки. На своей странице в Instagram Ким опубликовал совместное с сестрой Ольгой сэлфи.

"Привет, сестренка", - подписал снимок политик. О том, живет ли сестра Кима в Николаеве, и чем она занимается, ничего не известно. Свое генеалогическое древо николаевский губернатор предпочитает держать подальше от любопытных взглядов.

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В комментариях поклонники Кима отмечают поразительное сходство между братом и сестрой, а также подчеркивают восхитительную красоту Ольги:

Виталий Ким показал редкое фото сестры Ольги / instagram.com/kimkimvitalii

"Яка красива сестра у Вас".

"Какие милые. Счастья вам".

"Ооо! Так у вас ещё и сестра красавица! ❤️"

"Найдорожчі зустрічі! Хай щастить! ❤️"

"Дуже гарна сестра, пристойний пан Кім".

"Наші найсміливіші, наші найкращі".

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