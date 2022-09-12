"Самые дорогие встречи": Виталий Ким удивил поклонников редким фото с сестрой

Скрытный николаевский губернатор раньше не говорил о красотке-родственнице.
Украинский бизнесмен и председатель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказывает о личной жизни неохотно. Фотографии его семьи и жены редко встретишь в его социальных сетях, тем более сейчас, когда Николаев и область под ежедневными обстрелами рашистов.
Тем не мене в своем плотном графике он смог выделить немного времени для сестры, с которой, вероятно, встретился после долгой разлуки. На своей странице в Instagram Ким опубликовал совместное с сестрой Ольгой сэлфи.
"Привет, сестренка", - подписал снимок политик. О том, живет ли сестра Кима в Николаеве, и чем она занимается, ничего не известно. Свое генеалогическое древо николаевский губернатор предпочитает держать подальше от любопытных взглядов.
В комментариях поклонники Кима отмечают поразительное сходство между братом и сестрой, а также подчеркивают восхитительную красоту Ольги:
"Яка красива сестра у Вас".
"Какие милые. Счастья вам".
"Ооо! Так у вас ещё и сестра красавица! ❤️"
"Найдорожчі зустрічі! Хай щастить! ❤️"
"Дуже гарна сестра, пристойний пан Кім".
"Наші найсміливіші, наші найкращі".
Ранее таинственного мужа показала звезда сериалов Папик и Сваты, украинская актриса Анна Кошмал - артистка рассказала, как встретилась с отцом своего ребенка.
Также личность загадочного мужа, которого она скрывала от общественности целых 20 лет, раскрыла украинская певица Оля Цибульская: после этого не осталось сомнений, что отец ее сына - не Дзидзьо.
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