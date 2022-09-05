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Детей не видел полгода: Виталий Ким выложил в Сеть трогательное фото с семьей

5 сентября 2022, 13:56

Руководитель Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким опубликовал редкое фото со своей семьей - супругой Юлией и тремя детьми.

Ким, семья
Виталий Ким / Facebook и Instagram

Николаевский губернатор Виталий Ким после долгой разлуки впервые встретился со своей семьей ‒ и на радостях выложил фото на свою странице в социальную сеть Instagram опубликовал совместное свежее фото.

В посте Ким признался, что с начала полномасштабной войны России против Украины встречи с семьей стали редкостью — он не видел своих детей шесть месяцев и впервые провел выходные с близкими.

"Выходной с семьей — бесценно! Шесть месяцев не видел своих детей", — признался чиновник.

Ким, семья 2
Виталий Ким с семьей / Instagram

Фолловеры Кима очень обрадовались такому фото ‒ и написали множество восторженных комментариев.

"Семья это бесценно, счастья и здоровья Вам ‒ вы очень хороший человек", "Какая хорошая семья ‒ женщина и детки! Дай Бог здоровья вам всем! Пусть вас Бог бережет", "Боже, какая хорошая семья", ‒ написали они.

Ким, скрины
Ким, скрины
Ким, скрины

К слову, Ким работает на посту руководителя Николаевской областной государственной администрации немногим менее двух лет - с 25 ноября 2020 года.

6 марта 2022 года Виталий Ким был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени — "За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков".

Много лет он состоит в браке с Юлией Ким. У супругов две дочери - Евгения и Александра, а также сын - Руслан.

Напомним, ранее руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким на брифинге рассказал, что украинские военные уничтожили часть российских установок ПВО "С-300", которыми оккупанты бомбили Николаев из-за дефицита других ракет.

"Обстреливают нас ежедневно уже пятую неделю. Была уничтожена батарея или дивизион С-300. И мы знаем, где еще расположены эти подвезшие С-300 и сейчас обстреливают Николаев. Мы над этим работаем, ВСУ продвигаются", — сказал он.

До того Ким говорил о том, как ВСУ проводили подготовку к контрнаступлению в Николаевской области. В первую очередь - наносили удары по оккупационным подразделениям войск России, о чем свидетельствует ситуация с Антоновским мостом в Херсоне.

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