С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили Сеть

Похоже, король Великобритании переоценил свои силы, когда планировал посещение вечеринки.

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Король Чарльз III новости - Чарльз III появился на вечеринке в саду Букингемского дворца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

8 мая в саду Букингемского дворца состоялась первая в 2024 году традиционная чайная вечеринка, организованная королем Чарльзом III и его супругой Камиллой. Ее гостями стали принцесса Анна, принц Эдвард, Софи, герцогиня Эдинбургская, герцог и герцогиня Глостерские, а также важные персоны, которые оказывают влияние на британское общество.

Вечеринка в саду - своеобразный дебют для монарха, которому в начале года диагностировали онкологию. После этого события он перестал выходить на публику, и лишь неделю назад вернулся к выполнению своих публичных обязанностей.

На торжественное мероприятие с большим количеством гостей Чарльз III вышел в сером костюме, белоснежной рубашке в голубую полоску и в небесно-голубом жилете. Голову короля, согласно протоколу, прикрывал черный цилиндр.

видео дня

Несмотря на солнечную погоду Чарльз вышел к гостям с черным зонтом. Он заменял монарху трость. На видео с вечеринки, которая появилось на официальной странице британской королевской семьи в Instagram, заметно, что король передвигается с усилием и часто опирается на зонт для устойчивости.

Смотрите видео с Чарльзом III на чайной вечеринке в саду Букингемского дворца:

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Чарльз III - последние новости:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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