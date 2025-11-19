"С привкусом карнавала": национальный костюм "Мисс Вселенная Украина" возмутил сеть

Вы узнаете:
- Мисс Вселенная Украина показала свое конкурсное платье
- Что о ней думают украинцы
Модель и бизнесвумен София Ткачук показала национальный костюм, в котором представила Украину на Miss Universe 2025, и вызвала оживленные обсуждения в сети. Кадрами образа "Мисс Вселенная Украина" поделилась в Instagram.
Для конкурсантки создали платье, вдохновленное символом "голубя мира". Белое платье на талии украшала большая птица с раскрытыми крыльями, украшенная стразами. Яркими акцентами стали элемент на юбке в цветах украинского флага и глобус, символизирующий мир без войны.
"На глобусе Украина обозначена красными цветками мака - символом памяти о павших, символом крови, пролитой за свободу, и напоминанием о цене, которую мы платим за возможность жить в мире", - поделилась участница.
Пользователи сети отметили красоту Софии Ткачук и подчеркнули, что будут болеть за представительницу Украины.
Впрочем, костюм, призванный передать стремление к миру, неожиданно разделил аудиторию. Многим комментаторам не понравилась слишком буквальная реализация идеи, дешевый вид платья и его сходство с карнавальным образом.
На защиту национального костюма участницы стала Анна Филимонова - президент конкурса "Мисс Вселенная Украина". В комментариях под постом она назвала критические комментарии "хейтом с дивана".
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинская артистка Alyona Alyona призналась, что тема веса для нее до сих пор болезненна. В интервью Славе Демину она рассказала, что причина ее трудностей с похудением скрыта в психологии. Рэперша отметила, что неоднократно пыталась худеть.
Также украинская певица Настя Каменских, которая недавно оказалась в центре языкового скандала, снова вызвала неоднозначную реакцию украинских фанатов. Недавно артистка опубликовала видео, в котором показала, как начинает свой день, собираясь на утреннюю пробежку и занимается спортом на побережье.
Вас может заинтересовать:
- Известный украинский музыкант впал в кому - детали
- Артем Пивоваров осуществил мечту детей погибших защитников на концерте во Дворце Спорта
- Известный российский фигурист собрал семью и срочно покинул Россию
О конкурсе Мисс Вселенная
"Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четверку" вместе с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".
По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года - каждый год в новой стране.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред