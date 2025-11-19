"С привкусом карнавала": национальный костюм "Мисс Вселенная Украина" возмутил сеть

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" представит София Ткачук.

https://stars.glavred.info/s-privkusom-karnavala-nacionalnyy-kostyum-miss-vselennaya-ukraina-vzorval-set-10716935.html Ссылка скопирована

София Ткачук показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ткачук

Вы узнаете:

Мисс Вселенная Украина показала свое конкурсное платье

Что о ней думают украинцы

Модель и бизнесвумен София Ткачук показала национальный костюм, в котором представила Украину на Miss Universe 2025, и вызвала оживленные обсуждения в сети. Кадрами образа "Мисс Вселенная Украина" поделилась в Instagram.

Для конкурсантки создали платье, вдохновленное символом "голубя мира". Белое платье на талии украшала большая птица с раскрытыми крыльями, украшенная стразами. Яркими акцентами стали элемент на юбке в цветах украинского флага и глобус, символизирующий мир без войны.

видео дня

"На глобусе Украина обозначена красными цветками мака - символом памяти о павших, символом крови, пролитой за свободу, и напоминанием о цене, которую мы платим за возможность жить в мире", - поделилась участница.

София Ткачук - "Мисс Вселенная Украина" / фото: instagram.com, София Ткачук

Пользователи сети отметили красоту Софии Ткачук и подчеркнули, что будут болеть за представительницу Украины.

Украинцы болеют за Софию Ткачук / скрин из Instagram

Комментаторам понравился национальный костюм Софии Ткачук / скрин из Instagram

Софии Ткачук пожелали победы на конкурсе "Мисс Вселенная" / скрин из Instagram

Впрочем, костюм, призванный передать стремление к миру, неожиданно разделил аудиторию. Многим комментаторам не понравилась слишком буквальная реализация идеи, дешевый вид платья и его сходство с карнавальным образом.

Комментаторы сравнили платье Софии Ткачук с карнавальным костюмом / скрин из Instagram

Национальный костюм Софии Ткачук не понравился поклоннику / скрин из Instagram

Платье Софии Ткачук может быть неэкологичным / скрин из Instagram

На защиту национального костюма участницы стала Анна Филимонова - президент конкурса "Мисс Вселенная Украина". В комментариях под постом она назвала критические комментарии "хейтом с дивана".

Ответ Анны Филимоновой / скрин из Instagram

Анна Филимонова защитила костюм Софии Ткачук / скрин из Instagram

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская артистка Alyona Alyona призналась, что тема веса для нее до сих пор болезненна. В интервью Славе Демину она рассказала, что причина ее трудностей с похудением скрыта в психологии. Рэперша отметила, что неоднократно пыталась худеть.

Также украинская певица Настя Каменских, которая недавно оказалась в центре языкового скандала, снова вызвала неоднозначную реакцию украинских фанатов. Недавно артистка опубликовала видео, в котором показала, как начинает свой день, собираясь на утреннюю пробежку и занимается спортом на побережье.

Вас может заинтересовать:

О конкурсе Мисс Вселенная "Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четверку" вместе с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года - каждый год в новой стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред