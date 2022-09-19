С подарками от покойных родителей: опубликован предсмертный портрет королевы Елизаветы II

Британская королева за несколько месяцев до ее кончины отмечала 70-летие на престоле.
8 сентября 2022 года в замке Балморал ушла из жизни королева Елизавета II. 96-летняя монархиня умерла в кругу близких, но ее смерть - личная трагедия каждого британца.
В канун ее похорон, которые состоятся 19 сентября, на официальных страницах британской королевской семьи в социальных сетях был опубликован последний официальный фотопортрет блистательной Елизаветы II.
Снимок был приурочен к 70-летию королевы на британском престоле, которое она праздновала в этом году. Елизавету сняли в небесно-голубом костюме и с красиво уложенными волосами. В качестве украшений она выбрала свои любимые жемчуга и особенную брошь.
Парные брошки-клипсы из аквамарина были преподнесены Елизавете (тогда еще принцессе) в честь ее 18-летия ее родителями - королем Георгом VI и королевой-консортом Елизаветой. Украшения представляют собой стилизованные буквы W - первые в фамилии королевской семьи (Виндзор - Windsor).
К последнему портрету королевы была оставлена своеобразная эпитафия: "Новый фотопортрет выпущен в преддверии похорон Ее Величества Королевы. В этом году он был приурочен к платиновому юбилею Ее Величества, поскольку она стала первым британским монархом, достигшим этого рубежа. Позже миллионы людей соберутся вместе, чтобы отдать дань уважения ее замечательной жизни".
Умерла Елизавета II
8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.
"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.
С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.
По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.
Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.
До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.
Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.
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