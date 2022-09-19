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С подарками от покойных родителей: опубликован предсмертный портрет королевы Елизаветы II

19 сентября 2022, 11:42

Британская королева за несколько месяцев до ее кончины отмечала 70-летие на престоле.

Королева Елизавета II
Британская королевская семя опубликовала последний фотопортрет королевы Елизаветы II перед смертью / instagram.com/theroyalfamily

8 сентября 2022 года в замке Балморал ушла из жизни королева Елизавета II. 96-летняя монархиня умерла в кругу близких, но ее смерть - личная трагедия каждого британца.

В канун ее похорон, которые состоятся 19 сентября, на официальных страницах британской королевской семьи в социальных сетях был опубликован последний официальный фотопортрет блистательной Елизаветы II.

Снимок был приурочен к 70-летию королевы на британском престоле, которое она праздновала в этом году. Елизавету сняли в небесно-голубом костюме и с красиво уложенными волосами. В качестве украшений она выбрала свои любимые жемчуга и особенную брошь.

Парные брошки-клипсы из аквамарина были преподнесены Елизавете (тогда еще принцессе) в честь ее 18-летия ее родителями - королем Георгом VI и королевой-консортом Елизаветой. Украшения представляют собой стилизованные буквы W - первые в фамилии королевской семьи (Виндзор - Windsor).

К последнему портрету королевы была оставлена своеобразная эпитафия: "Новый фотопортрет выпущен в преддверии похорон Ее Величества Королевы. В этом году он был приурочен к платиновому юбилею Ее Величества, поскольку она стала первым британским монархом, достигшим этого рубежа. Позже миллионы людей соберутся вместе, чтобы отдать дань уважения ее замечательной жизни".

Королева Елизавета II
Британская королевская семя опубликовала последний фотопортрет королевы Елизаветы II перед смертью / instagram.com/theroyalfamily

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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