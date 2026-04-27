С кем Украина будет смотреть Евровидение 2026: у Мирошниченко появилась звездная подмога

Кристина Трохимчук
27 апреля 2026, 14:37
Традиционный комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко обзавелся звездной компанией.
Евровидение 2026 - Тимур Мирошниченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тимур Мирошниченко, Евровидение

Вы узнаете:

  • Евровидение 2026 когда состоится
  • Кто будет комментировать Евровидение в 2026 году

Самый популярный международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в Вене уже совсем скоро. Суспільне сообщило, кто составит компанию традиционному комментатору Тимуру Мирошниченко.

Когда смотреть Евровидение 2026

Полуфиналы песенного конкурса состоятся 12 и 16 мая, а финал — 18 мая. Прямая трансляция Евровидения-2026 начнется на телеканале "Суспільне Культура" в 22:00. Также конкурс будет транслироваться на "Радіо Промінь", сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення", а также на официальном YouTube-канале "Євробачення Україна".

Кто будет комментировать Евровидение 2026

Традиционно сопровождать зрителей в мир песенного конкурса будет известный ведущий Тимур Мирошниченко, а компанию ему составят украинские знаменитости. Помогать комментировать будут певица и музыкальный продюсер "Детского Евровидения" Светлана Тарабарова, звезда Евровидения-2024 alyona alyona и юморист Василий Байдак.

"Я очень счастлив, что в этом году ко мне присоединится эта тройка. Вася Байдак уже был во всех ролях, и мне кажется, что все соскучились по нему, и я в том числе. Это легендарное возвращение в наш евровиденский эфир. Светлана Тарабарова уже многие годы живет конкурсом как мама Детского Евровидения от Украины. Благодаря ей уровень нашего участия на детском конкурсе вышел на качественно новую ступень. Я думаю, ей точно есть что сказать и поделиться своими мыслями и музыкальной экспертизой. Ну и alyona alyona, которая в прошлом году ворвалась в комментаторский мир, как будто всю жизнь в нем и была. Я думаю, что это еще раз подчеркивает, что Алена — человек огромного количества талантов. Как говорили: "наконец-то появился кто-то, кто может так же быстро говорить, как и Тимур Мирошниченко". Поэтому мы сможем вложить вдвое больше информации для зрителей", — поделился впечатлениями Тимур Мирошниченко.

Участница "Евровидения-2024" alyona alyona также с радостью отозвалась о возможности снова комментировать конкурс в компании опытного коллеги.

"Я счастлива вернуться к комментированию Евровидения. В прошлом году из-за комментариев увидела, что наш тандем с Тимуром очень понравился людям. Для меня это было волнительно, потому что это очень ответственно, но все получилось. Надеюсь, в этом году будет еще лучше. Уж очень жду 16 мая", — поделилась рэперша.

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

